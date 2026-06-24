«الإمارات للشحن الجوي» توسع عملياتها في شرق وجنوب شرق آسيا

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإمارات للشحن الجوي عن توسيع إستراتيجي لعمليات طائرات الشحن التابعة لها في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، من خلال زيادة عدد الرحلات وتوسيع نطاق خدماتها استجابةً للطلب المتنامي على ربط مراكز التصنيع الناشئة والراسخة في المنطقة بالأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 439 ألف طن من البضائع عبر رحلات الشحن المخصصة ورحلات الركاب من 12 سوقاً في شرق وجنوب شرق آسيا خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة بلغت نحو 5% مقارنة بالسنة المالية السابقة، ما يعكس النمو المتواصل في الطلب من الشركات والمصدرين في المنطقة على حلول نقل سريعة وآمنة للوصول إلى الأسواق العالمية.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: إن أسواق شرق وجنوب شرق آسيا تمثل أحد أهم مراكز التصنيع في الاقتصاد العالمي، حيث تسهم بدور محوري في إنتاج السلع التقنية المتقدمة وتصدير المنتجات سريعة التلف، كما تشكل نقطة انطلاق رئيسية للتجارة الإلكترونية العالمية، ومن خلال زيادة رحلات الشحن وتوسيع شبكة عملياتنا استجابةً لاحتياجات العملاء، نواصل توفير حلول ربط سريعة وموثوقة تمكّن المصدرين من إيصال بضائعهم إلى الأسواق العالمية بكفاءة وأمان.

وأضاف أن الإمارات للشحن الجوي توفر خيارات واسعة ومرونة عبر شبكة طائرات الشحن التي تخدم 12 مدينة في المنطقة، وكذلك من خلال السعة الكبيرة المتاحة على متن رحلات الركاب إلى دبي وما بعدها من 25 وجهة في شرق وجنوب شرق آسيا، ويستفيد العملاء في المنطقة أسبوعياً من أكثر من 12 ألف طن من السعة المخصصة للشحن عبر شبكتنا العالمية.

وضاعفت الإمارات للشحن الجوي السعة المخصصة للشحن إلى مطار ناريتا في طوكيو من خلال زيادة عدد الرحلات الأسبوعية من رحلة واحدة إلى رحلتين، دعماً للقطاعات الصناعية الرئيسية في اليابان، بما في ذلك صناعة السيارات والإلكترونيات والأدوية.

كما رفعت الناقلة عدد رحلات الشحن إلى هونغ كونغ إلى 37 رحلة أسبوعياً، بما يوفر مستويات أعلى من المرونة وخيارات أوسع للعملاء في أحد أهم الممرات التجارية المعتمدة على التصدير في العالم.

ووسعت الناقلة حضورها في وسط الصين عبر تشغيل 3 رحلات شحن أسبوعياً من مدينة تشنغتشو، ما يربط المركز الصناعي في مقاطعة خنان بدبي والأسواق العالمية.

واستأنفت الإمارات للشحن الجوي رحلات الشحن من سنغافورة بواقع رحلة أسبوعياً عبر مومباي إلى دبي، لتدعم أحد أهم مسارات التجارة في آسيا.

وتواصل الناقلة كذلك تشغيل رحلة شحن أسبوعياً إلى بانكوك لدعم صادرات المنتجات التقنية والسلع الاستهلاكية والمنتجات سريعة التلف، إلى جانب 4 رحلات شحن أسبوعياً إلى هانوي، ما يوفر للمصدرين في فيتنام وصولاً سريعاً إلى أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية الأخرى.

وإلى جانب شبكة طائرات الشحن المخصصة، تستفيد الإمارات للشحن الجوي من السعة الكبيرة المتاحة على متن أسطول طيران الإمارات من الطائرات عريضة البدن، لتوفير حلول شحن عالية السعة ومتعددة الخيارات لقطاعات الأعمال في شرق وجنوب شرق آسيا.

وتوفر الناقلة حالياً سعة شحن على أكثر من 320 رحلة ركاب أسبوعياً في مختلف أنحاء المنطقة.

وتشارك الإمارات للشحن الجوي في معرض «إير كارغو الصين 2026»، أكبر معرض متخصص في قطاع الشحن الجوي والخدمات اللوجستية الجوية في آسيا، والذي يجمع أبرز الشركات والمصدرين في القطاع، ويُقام المعرض خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2026.