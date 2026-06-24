الأربعاء 24 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة «الرمز للتداول والاستثمار»

الإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة «الرمز للتداول والاستثمار»
24 يونيو 2026 20:05

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة «الرمز كابيتال» اليوم عن الفائزين في النسخة الثانية من «مسابقة الرمز للاستثمار والتداول»، فيما سيتم فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة بتاريخ 25 يونيو.

أخبار ذات صلة
فرنسا تسجّل أشد يوم حرارة في تاريخها
«اللوفر أبوظبي» يُعلن عن 4 معارض تحتفي بالتاريخ والتراث

تأتي المسابقة ضمن جهود الطرفين الرامية إلى تشجيع الاستثمار المسؤول، وتعزيز المعرفة المالية، وتنمية ثقافة بناء الثروة على المدى الطويل لدى الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
ومن خلال الجمع بين المشاركة الفعلية في السوق ونظام المكافآت التفاعلي، تتيح المبادرة للمستثمرين فرصة تطوير مهاراتهم الاستثمارية العملية، وتوسيع معرفتهم بآليات عمل أسواق رأس المال.
وبناءً على النجاح الذي حققته النسخة الأولى، أتاحت الجولة الثانية للمشاركين اختبار معارفهم الاستثمارية واستراتيجيات التداول ضمن بيئة سوق حقيقية، حيث اعتمد التقييم على مستوى الأداء بدلاً من حجم المحفظة الاستثمارية.
وتواصل المبادرة استقطاب اهتمام متزايد من المستثمرين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء، الراغبين في تطوير ممارساتهم الاستثمارية على أسس أكثر وعياً وانضباطاً.
وشملت قائمة الفائزين في الجولة الثانية كلاً من: عمر الحضرمي بالمركز الأول عن أداء بلغ 9.1% خلال شهر واحد، ليفوز بمليون ميل من برنامج ضيف الاتحاد، وفي المركز الثاني عبدالله الأشقر بـ8.7% وجائزة 500 ألف ميل، وإسماعيل حسين بالمركز الثالث بـ8% و250 ألف ميل.
ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، تم تقييم النتائج بالاعتماد على العائد المرجّح زمنياً، بهدف قياس الأداء بعيداً عن رأس المال المستثمر، بما يضمن تقييماً عادلاً وشفافاً لمهارات التداول.
وأُتيح لجميع المشاركين الوصول إلى بيانات السوق والتقارير والمعلومات الاستثمارية المتوفرة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، لمساعدتهم على تطوير أساليبهم الاستثمارية وبناء استراتيجيات أكثر كفاءة وفاعلية.
ومع فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة، والتي ستمتد من 25 يونيو إلى 24 يوليو، يمكن للمستثمرين الذين لديهم حساب تداول نشط لدى «الرمز» مواصلة اختبار استراتيجياتهم، ومتابعة أدائهم عبر لوحة إلكترونية مخصصة، والمنافسة على جوائز تشمل الجائزة الكبرى بقيمة مليون ميل من برنامج ضيف الاتحاد.

 

آخر الأخبار
طفلة عند نافورة مياه عامة في باريس
الأخبار العالمية
فرنسا تسجّل أشد يوم حرارة في تاريخها
اليوم 21:03
متحف اللوفر أبوظبي
الترفيه
«اللوفر أبوظبي» يُعلن عن 4 معارض تحتفي بالتاريخ والتراث
اليوم 20:31
«المركزي» يفرض عقوبة مالية بقيمة 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي
اقتصاد
«المركزي» يفرض عقوبة مالية بقيمة 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي
اليوم 20:18
مارة خلال موجة حر في وسط لندن
الأخبار العالمية
بريطانيا تسجل رقماً قياسياً لدرجات الحرارة في يونيو
اليوم 20:16
«إتش إس بي سي»: المستثمرون الإماراتيون في صدارة دول العالم في اعتماد أداوت الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«إتش إس بي سي»: المستثمرون الإماراتيون في صدارة دول العالم في اعتماد أداوت الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©