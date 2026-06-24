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اقتصاد

«اقتصادية الشارقة» تنظم جلسة قانونية متخصصة لتوضيح أحكام الوكالة

«اقتصادية الشارقة» تنظم جلسة قانونية متخصصة لتوضيح أحكام الوكالة
24 يونيو 2026 20:09


الشارقة (الاتحاد)
نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتعاون مع دائرة القضاء والنيابة العامة بالشارقة جلسة حوارية متخصصة بعنوان «الوكالة»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني وترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي القائم على المعرفة والامتثال.

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وهدفت الجلسة إلى توضيح مفهوم الوكالة القانونية وأحكامها واستعراض أبرز الجوانب القانونية المرتبطة بها، بما في ذلك أنواع الوكالات وشروط صحتها وحدود الصلاحيات الممنوحة للوكيل، إضافة إلى الحالات التي تستوجب إنهاء الوكالة وآثارها القانونية.
وتناولت الجلسة التي قدّمها كل من المستشار الدكتور عبدالله عبد الرحمن آل علي رئيس نيابة مساعد بالنيابة العامة والدكتور سهيل علي سعيد النقبي مدير إدارة الكاتب العدل والتصديقات والتوثيقات بدائرة القضاء عدداً من التطبيقات العملية والنماذج الواقعية التي تسهم في تبسيط المفاهيم القانونية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المؤسسي ويحدّ من المخاطر القانونية المحتملة.
وأكدت الدائرة أن تنظيم هذه الجلسة يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الثقافة القانونية لدى كوادرها وتمكينهم من الإلمام بالجوانب التشريعية المرتبطة بطبيعة عملهم، بما يدعم بيئة عمل أكثر كفاءة وامتثالاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وحرصها المستمر على تعزيز الشراكات مع الجهات القضائية والقانونية، بما يسهم في نشر المعرفة القانونية وتبادل الخبرات ويواكب التوجهات الحكومية نحو تطوير رأس المال البشري وتحقيق التميز المؤسسي.

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