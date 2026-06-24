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اقتصاد

النشاط الاقتصادي في المكسيك ينمو بنسبة 2.3%

النشاط الاقتصادي في المكسيك ينمو بنسبة 2.3%
24 يونيو 2026 20:12


سجّل النشاط الاقتصادي في المكسيك نموّاً بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، مدعوماً بأداء إيجابي شمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

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وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك، في تقرير، بأن الارتفاع المسجّل في مؤشّر النشاط الاقتصادي يعود إلى نمو الأنشطة الأولية بنسبة 4.4%، والأنشطة الثانوية بنسبة 2.3%، إلى جانب زيادة الأنشطة الثالثية بنسبة 2.2%.
وأضاف التقرير أن القطاع الزراعي حقق نمواً بنسبة 4.2%، فيما ارتفع قطاع البناء بنسبة 10.4%، وقطاع التعدين بنسبة 3.4%، في حين استقرّت الصناعات التحويلية دون تغيير.

المصدر: وام
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