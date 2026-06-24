النشاط الاقتصادي في المكسيك ينمو بنسبة 2.3%



سجّل النشاط الاقتصادي في المكسيك نموّاً بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، مدعوماً بأداء إيجابي شمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك، في تقرير، بأن الارتفاع المسجّل في مؤشّر النشاط الاقتصادي يعود إلى نمو الأنشطة الأولية بنسبة 4.4%، والأنشطة الثانوية بنسبة 2.3%، إلى جانب زيادة الأنشطة الثالثية بنسبة 2.2%.

وأضاف التقرير أن القطاع الزراعي حقق نمواً بنسبة 4.2%، فيما ارتفع قطاع البناء بنسبة 10.4%، وقطاع التعدين بنسبة 3.4%، في حين استقرّت الصناعات التحويلية دون تغيير.