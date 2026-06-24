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اقتصاد

أسعار الذهب تنخفض إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

أسعار الذهب تنخفض إلى أدنى مستوى في 7 أشهر
24 يونيو 2026 22:06

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، أدنى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أشهر، متأثرة بصعود الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 4006.29 دولار للأوقية، بحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أدنى مستوى منذ نوفمبر. 
وكانت أسعار الذهب وصلت ذروتها عند 5594.82 دولار في أواخر يناير في المعاملات الفورية، ليخسر منذ ذلك الحين أكثر من 1500 دولار للأوقية.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة ثلاثة بالمئة إلى 4023.30 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار، مما زاد من كلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة في المعاملات الفورية خمسة بالمئة إلى 58.96 دولار للأوقية، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2025. 
وتراجع البلاتين أربعة بالمئة إلى 1586.55 دولار، ونزل البلاديوم 5.2 بالمئة إلى 1173.23 دولار.

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المصدر: وكالات
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