ورشة توعوية في رأس الخيمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتبنِّي التقنيات الحديثة

رأس الخيمة (الاتحاد)

استعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أبرز مستهدفات ومنجزات برنامج التحول التكنولوجي الصناعي في الدولة، وذلك خلال ورشة توعوية نظّمتها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بهدف دعم جاهزية المصانع وتشجيعها على تبنِّي التقنيات الحديثة.

وجاءت هذه الورشة بحضور الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ونُخبة من المسؤولين والخبراء الصّناعيين والمتخصصين، إلى جانب عدد كبير من ممثّلي كبرى الشركات الصناعية والتجارية المستهدفة والعاملة في الإمارة، انطلاقاً من أهمية القطاع الصناعي كمحرِّك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.

وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن تنظيم هذه الورشة التوعوية، بالتعاون مع الوزارة، يأتي في إطار الالتزام بدعم التنمية الصناعية المستدامة في الإمارة، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية رأس الخيمة 2030» التي حدّدت القطاع الصناعي ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص، تمتلك نموذجاً صناعياً فريداً يجمع بين الموارد والبنية التحتية والقدرات الاستثمارية، بالإضافة إلى الكفاءات الوطنية والطموح التقني، مما يعزّز مكانة الدولة كشريك فاعل في تشكيل مستقبل القطاع الصناعي عالمياً، مشدّداً على أن مستقبل الصناعة لم يَعُد يعتمد على وفرة الموارد فحسب، بل بات يرتكز على الرؤية والابتكار والتقنيات الحديثة بدعم من القيادة الرشيدة.

وأوضح القائمون على تنفيذ الورشة، من خلال ما تم استعراضه، أن النموذج الصناعي الإماراتي الحديث يتجاوز الاعتماد التقليدي على وفرة الموارد الطبيعية لينتقل نحو مرحلة متقدمة ترتكز على الابتكار والشراكات الفاعلة، حيث يمثّل هذا التوجه الدور الاستراتيجي الذي تتبنّاه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الغرف التجارية في الدولة، لدعم جاهزية المصانع، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع.

كما أكدوا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للإمارة، مشيرين إلى أن القطاع الصناعي أضحى اليوم محرّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.