الأربعاء 24 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ورشة توعوية في رأس الخيمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتبنِّي التقنيات الحديثة

ورشة توعوية في رأس الخيمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتبنِّي التقنيات الحديثة
24 يونيو 2026 22:03

 

رأس الخيمة (الاتحاد)
 استعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أبرز مستهدفات ومنجزات برنامج التحول التكنولوجي الصناعي في الدولة، وذلك خلال ورشة توعوية نظّمتها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بهدف دعم جاهزية المصانع وتشجيعها على تبنِّي التقنيات الحديثة.

أخبار ذات صلة
صحف العالم: الآن رونالدو ينضم إلى «الاحتفال»!
«اتحاد إنرجي القابضة»: 350 مليون دولار التكلفة التقديرية لمشروع مصفاة إنتاج البنزين بالفجيرة

وجاءت هذه الورشة بحضور الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ونُخبة من المسؤولين والخبراء الصّناعيين والمتخصصين، إلى جانب عدد كبير من ممثّلي كبرى الشركات الصناعية والتجارية المستهدفة والعاملة في الإمارة، انطلاقاً من أهمية القطاع الصناعي كمحرِّك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.
وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن تنظيم هذه الورشة التوعوية، بالتعاون مع الوزارة، يأتي في إطار الالتزام بدعم التنمية الصناعية المستدامة في الإمارة، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية رأس الخيمة 2030» التي حدّدت القطاع الصناعي ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص، تمتلك نموذجاً صناعياً فريداً يجمع بين الموارد والبنية التحتية والقدرات الاستثمارية، بالإضافة إلى الكفاءات الوطنية والطموح التقني، مما يعزّز مكانة الدولة كشريك فاعل في تشكيل مستقبل القطاع الصناعي عالمياً، مشدّداً على أن مستقبل الصناعة لم يَعُد يعتمد على وفرة الموارد فحسب، بل بات يرتكز على الرؤية والابتكار والتقنيات الحديثة بدعم من القيادة الرشيدة.
وأوضح القائمون على تنفيذ الورشة، من خلال ما تم استعراضه، أن النموذج الصناعي الإماراتي الحديث يتجاوز الاعتماد التقليدي على وفرة الموارد الطبيعية لينتقل نحو مرحلة متقدمة ترتكز على الابتكار والشراكات الفاعلة، حيث يمثّل هذا التوجه الدور الاستراتيجي الذي تتبنّاه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الغرف التجارية في الدولة، لدعم جاهزية المصانع، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع.
كما أكدوا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للإمارة، مشيرين إلى أن القطاع الصناعي أضحى اليوم محرّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

آخر الأخبار
صحف العالم: الآن رونالدو ينضم إلى «الاحتفال»!
الرياضة
صحف العالم: الآن رونالدو ينضم إلى «الاحتفال»!
اليوم 23:00
«اتحاد إنرجي القابضة»: 350 مليون دولار التكلفة التقديرية لمشروع مصفاة إنتاج البنزين بالفجيرة
اقتصاد
«اتحاد إنرجي القابضة»: 350 مليون دولار التكلفة التقديرية لمشروع مصفاة إنتاج البنزين بالفجيرة
اليوم 22:57
من آثار زلزال سابق في كاليفورنيا - أرشيفية
الأخبار العالمية
زلزال يضرب منطقة في شمال كاليفورنيا الأميركية
اليوم 22:55
«إي آند» تُطلق منصة سيادية للاتصالات والتعاون الآمن في دولة الإمارات
اقتصاد
«إي آند» تُطلق منصة سيادية للاتصالات والتعاون الآمن في دولة الإمارات
اليوم 22:53
«الإمارات العالمية للألمنيوم» تدشّن أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة
اقتصاد
«الإمارات العالمية للألمنيوم» تدشّن أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة
اليوم 22:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©