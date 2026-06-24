تعاون بين "حرة مطار الشارقة" و"بنك الفجيرة" لدعم الخدمات المالية للشركات

الشارقة (الاتحاد)

وقّعت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، اليوم، مذكرة تفاهم مع بنك الفجيرة الوطني، بهدف تأسيس شراكة استراتيجية من أجل تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتقديم حلول مالية شاملة للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة.

جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة من جانب سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وعدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من كلا الجانبين.

وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم نمو الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز البيئة الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات، وسيعمل بنك الفجيرة الوطني وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي من خلال هذا التعاون بشكل وثيق لتقديم خدمات مصرفية سلسة للمستثمرين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة، والشركات الكبرى لتمكين نمو طويل الأمد ومستدام.

وبموجب مذكرة التفاهم، يقدم بنك الفجيرة الوطني مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية للشركات المؤهلة ضمن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وتشمل فتح الحسابات، وحلول إدارة النقد، وخدمات تمويل التجارة، إضافة إلى حلول تمويلية مصمّمة لتلبية احتياجات الشركات العاملة في المنطقة الحرة.

وستعتمد الشراكة على نموذج بنك الفجيرة الوطني الذي يركّز على بناء العلاقات، بما يضمن دعماً شخصياً وخبرة متخصّصة بحسب طبيعة نشاط كل عميل.

وسيفتتح بنك الفجيرة الوطني مكتباً تمثيلياً داخل المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، يضم فريقاً متخصصاً لإدارة العلاقات، بما يُسهم في توفير دعم مباشر للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة، كما سيتعاون الطرفان على تعزيز مبادرات الاستثمار وتطوير الأعمال، لترسيخ مكانة الهيئة كمركز إقليمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والاستثمار الدولي.

وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بنك الفجيرة الوطني يتماشى مع استراتيجية هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، الرامية إلى تقديم حلول مبتكرة وذات كفاءة عالية، بهدف رفع مستوى رضا متعاملي الهيئة وشركائها من المستثمرين، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في وقت تشهد فيه الهيئة توسُّعاً نوعياً في قاعدة مستثمريها، حيث أصبحت موطناً لأكثر من 8000 شركة من 165 دولة حول العالم، ما يعكس أهمية تعزيز الخدمات المالية الميسرة لدعم هذا النمو.

وقال: نحن سعداء بهذا التعاون من أجل توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة لعملائنا، وذلك ضمن جهودنا الهادفة إلى تمكين المستثمرين من إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسلاسة، وتعزيز بيئة أعمال متكاملة ومرنة تدعم نمو الشركات واستدامة أعمالها. ويُسهم هذا التعاون بين القطاع المصرفي وسلطات المناطق الحرة في دعم نمو القطاع الخاص، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار وريادة الأعمال.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: تعكس هذه الشراكة مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي التزام بنك الفجيرة الوطني المستمر بدعم الشركات والمستثمرين في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال الجمع بين نهجنا المصرفي القائم على بناء العلاقات والقيمة المضافة التي تقدمها المنطقة الحرة، نسعى إلى تزويد الشركات بالحلول المالية والتوجيه والدعم اللازم، بما يمكّنها من النمو بثقة والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية للدولة.