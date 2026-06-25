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الذهب يواصل تراجعه ويحوم قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر

الذهب يواصل تراجعه ويحوم قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر
25 يونيو 2026 08:52

واصلت ⁠أسعار الذهب تراجعها اليوم الخميس، وظلت تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أشهر الذي سجلته في الجلسة الماضية في ظل قوة الدولار على خلفية تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 00:43 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3985.89 دولار للأوقية بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025.

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وخسرت العقود الأميركية ‌الآجلة للذهب ⁠تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4001.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة ⁠في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 57.33 دولار للأوقية وتراجع سعر البلاتين 0.2 بالمئة ​إلى 1575.85 دولار، في حين ارتفع ⁠سعر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1170.25 دولار.

المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
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