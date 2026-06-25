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اقتصاد

الدولار يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ عام

الدولار يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ عام
25 يونيو 2026 09:04

شهد الدولار ⁠ارتفاعاً قوياً، اليوم الخميس، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ ما يقرب من عام، إذ يراهن المتعاملون على أن قوة الاقتصاد الأميركي ستدعم أسعار الفائدة قصيرة الأجل، في انتظار صدور بيانات تضخم رئيسية.

واخترق الدولار مستوى 1.14 مقابل اليورو هذا الأسبوع، ووصل إلى أقوى مستوى له في 13 شهراً عند ​1.1325 دولار خلال الليل، قبل أن يستقر في التعاملات الآسيوية عند حوالي 1.1353 دولار.

 

واقترب الدولار بعد بلوغه مستوى 161.73 ين، بفارق ضئيل من أعلى مستوى له في ما يزيد قليلاً على أربعة عقود مقابل العملة اليابانية.

ودفعت قوة الدولار سعر الذهب إلى ما دون 4000 دولار ‌للأوقية للمرة الأولى منذ ⁠أكثر من سبعة أشهر، فيما تراجع سعر بتكوين ولفترة وجيزة إلى ما دون ‌60 ألف دولار للمرة الأولى منذ عام 2024.

 

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وسجل مؤشر ⁠الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية ​مقابل سلة من ست عملات رئيسية ⁠أخرى، أعلى مستوى له في 13 شهراً عند 101.8 خلال الليل، وبدأ ⁠جلسة التداول الآسيوية عند نحو 101.6.

كما سجل الدولار أعلى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الجنيه الإسترليني خلال الليل عند 1.314 دولار، وأعلى مستوى له في 11 شهراً عند 0.8139 فرنك سويسري.

وهبط الدولار ​الأسترالي لمستوى 0.6890 ‌دولار أميركي قبيل صدور بيانات الوظائف لشهر مايو، إذ خسر أكثر من 1.8 ​% منذ بداية الأسبوع.

واستقر الدولار النيوزيلندي، الذي هبط 1.7% هذا الأسبوع، عند 0.5640 دولار أميركي ​أي أعلى بقليل من أدنى مستوى له في سبعة أشهر الذي ⁠سجله أمس الأربعاء عند 0.5631 دولار.

المصدر: وام
الدولار
الدولار الأميركي
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