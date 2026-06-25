«بريسايت» تُعلن انضمام 12 شركة عالمية لـ«مسرّع الذكاء الاصطناعي»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بريسايت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للأنظمة الذكية، عن الشركات العالمية الـ12 المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي والمنضمّة إلى الدفعة الثانية من برنامجها لمسرّع الذكاء الاصطناعي.

وتمّ اختيار الشركات الـ«12» عقب عملية عالمية لاستقبال الطلبات استقطبت 376 طلباً من 62 دولة.

ومنذ أبريل، أجرت بريسايت عملية تقييم شملت مراجعة الطلبات، وإجراء مقابلات، وتنفيذ تقييمات مفصّلة، أسفرت عن إعداد قائمة أولية ضمّت 33 شركة، قبل تضييق نطاق الاختيار إلى 16 شركة نهائية شاركت في أيام العروض الافتراضية التي أقيمت في أوائل يونيو.

وجمعت الشركات الـ33 المدرجة في القائمة المختصرة معاً تمويلات تجاوزت 341 مليون دولار، وحققت ما يزيد على 28 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة المتعاقد عليها، وبلغت تقييماتها مجتمعة أكثر من 2.1 مليار دولار، بدعم من جهات استثمارية بارزة.

وعقب عملية التقييم، اختارت بريسايت 12 شركة للمشاركة في الدفعة الثانية، موسعةً بذلك نطاق القبول لهذه الدورة تقديراً لقوة المجموعة النهائية وعدد الشركات التي استوفت معايير الاختيار الخاصة بالبرنامج.

وضمّت قائمة الشركات المختارة: AIM Intelligence - كوريا الجنوبية، و«AIRMO - ألمانيا» لوكسمبورغ/ الإمارات، وAITRICS من كوريا الجنوبية، وDtonic (كوريا الجنوبية)، و«Featherless AI -الولايات المتحدة»، وFlyNex (ألمانيا)، و«FortyGuard -الإمارات»، و«MangoBoost -كوريا الجنوبية والولايات المتحدة»، وRahd·AI (المملكة المتحدة)، وTheStage AI (الولايات المتحدة)، وTransparently.AI (سنغافورة)، و«Trust Exam» - كازاخستان.

وجرى تقييم الشركات النهائية من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من ثمانية أعضاء، ضمّت فاطمة عيسى المهيري، مديرة إدارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وسلطان الحاجي، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت، وماجزان كينيسباي، الرئيس التنفيذي للنمو في بريسايت، وسلافا أليبوف، مستشار الذكاء الاصطناعي للرئيس التنفيذي للمجموعة في G42، وتينا ضاهر، الشريكة الرئيسية في شروق بارتنرز، وشون ليم، المدير العام المشارك في K3 Ventures.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لبريسايت: من خلال استقطاب أبرز المبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم إلى أبوظبي، تزداد منظومة الذكاء الاصطناعي التي نعمل على بنائها قوةً مع كل دفعة جديدة، ونعزّز مكانة دولة الإمارات بوصفها موطناً للذكاء الاصطناعي التطبيقي والسيادي، إذ لا تقتصر الجهود على تطوير التقنيات المتقدمة فحسب، بل تمتد إلى نشرها وتطبيقها على نطاق واسع. ومن خلال مسرّع بريسايت للذكاء الاصطناعي، سنمكّن هذه الشركات من التوسع بوتيرة أسرع، مع تقديم حلول تُحدث أثراً ملموساً على أرض الواقع.

كما ستُتاح للشركات المنضمة إلى هذه الدفعة إمكانية الوصول إلى المجلس الاستشاري الدولي لبريسايت، الذي يرأسه معالي منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة بريسايت.

وكانت الدفعة الأولى من البرنامج قد شهدت اختيار عدد من الشركات للحصول على استثمارات من ذراع رأس المال المُخاطر التابعة لبريسايت، والتي ستكون متاحة أيضاً لشركات الدفعة الثانية.

