الين قرب أدنى مستوياته منذ 40 عاماً

حام الين قرب أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 40 عاماً في بداية التداولات الآسيوية اليوم.

واستقرت العملة اليابانية مقابل الدولار عند 161.82 ين، متراجعة قليلا ​عن أدنى مستوى لها في عامين عند 161.95 ين الذي سجلته أمس. والنزول إلى ما دون مستوى 161.96 ين سيدفع الين إلى أضعف مستوياته منذ عام 1986.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1361 ⁠دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3187 دولار. وهبط الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6899 دولار، ونزل نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة ​إلى 0.5646 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.7 ⁠بالمئة إلى 59801.31 دولار وزاد سعر إيثر 0.7 بالمئة إلى 1569.09 دولار.