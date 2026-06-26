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الذهب يتجه لخسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي

الذهب يتجه لخسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي
26 يونيو 2026 09:32

يتجه الذهب، اليوم ⁠الجمعة، نحو تكبد خسارة للأسبوع الرابع على التوالي وظل السعر دون مستوى 4000 دولار للأوقية، مع صمود الدولار والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع لكبح التضخم.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 3991.49 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 02:47 بتوقيت جرينتش.

وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس، 1 % ​عند 4007.30 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه الذهب لتسجيل خسارة نسبتها 4 % ، بعد أن انخفض يوم الأربعاء إلى ما دون مستوى 4000 دولار الرئيسي للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025.

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واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أقوى مستوياته منذ مايو 2025 ⁠في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني ​على التوالي، مما زاد من تكلفة ⁠الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 29% عن أعلى مستوياتها عند 5594.82 دولار في 29 يناير الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 56.01 دولار للأوقية ​وتراجع البلاتين 2.4 % إلى 1563.20 دولار، وخسر البلاديوم ⁠1.6% إلى 1165.93 دولار، فيما تتجه المعادن الثلاثة نحو تكبد خسارة أسبوعية.

المصدر: وام
الذهب
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