«الاتحاد للشحن» تُطلق أول أكاديمية طيران للتدريب اللوجستي في قطاع الشحن الجوي



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، عن إطلاق «مركز التميز- Excellence Hub»، أول أكاديمية للتدريب اللوجستي تطلقها شركة طيران في قطاع الشحن الجوي.

وتم تأسيس هذا المركز لضمان اتساق المعايير التشغيلية، ومعايير السلامة، والامتثال عبر شبكة الشركاء العالميين للاتحاد للشحن. ومن خلال نشر المعرفة الموحدة، تهدف هذه المنصة إلى حماية جودة الخدمة في كل نقطة اتصال، وتعزيز إدارة المخاطر، وضمان التوافق التشغيلي عبر شبكة الاتحاد للشحن العالمية، مما يحافظ على موثوقية وثقة العملاء التي تميز معايير خدمة الناقلة.

وتقدم المنصة، التي تستهدف ممثلي الاتحاد للشحن وأصحاب المصلحة والشركاء والعملاء ومتخصّصي الشحن الجوي حول العالم، برامج تدريبية مخصّصة تهدف إلى تعزيز مستويات التفاعل والتعاون من خلال التطوير الموجه للمهارات. كما يغطي المنهج التدريبي معايير التشغيل الخاصة بالاتحاد للشحن، وإطار عمل المنتجات والخدمات، ومحاور السلامة والامتثال المتوافقة مع اللوائح الدولية، إلى جانب برامج معتمدة في القطاع جرى تطويرها بالشراكة مع مؤسسات وهيئات أكاديمية مرموقة.

ومن خلال برنامج منسق يضم مسارات أساسية، وحلقات بودكاست، ودروساً متقدمة (Masterclasses)، وبرامج تعليمية تنفيذية مثل الماجستير المصغر في إدارة الأعمال (miniMBA)، تمنح الأكاديمية المستخدمين شهادات معتمدة عند الإتمام الناجح لكل مسار تعليمي. ولتشجيع التفاعل الطوعي، تتضمن المنصة عناصر تحفيزية تفاعلية (Gamification) تشمل لوحة صدارة تعتمد على النقاط، وشارات منصة لينكد إن (LinkedIn) للاحتفاء بتقدم المستخدمين. كما يُتاح الوصول المجاني لطلاب الجامعات، مما يتيح للجيل القادم من المواهب الانضمام إلى مجتمع عالمي يضم خبراء الشحن الجوي والشركاء الأكاديميين.

وتدعم الأكاديمية التابعة للاتحاد للشحن التطوير المستمر من خلال تقنيات التعلم القائم على الذكاء الاصطناعي، والتي توفر تقييمات مخصّصة وتحليلات فورية لتتبع الأداء. علاوة على ذلك، يضمن تصميمه المبتكر المتوافق أولاً مع الهواتف المحمولة إمكانية الوصول إلى هذا الدعم من أي مكان وفي أي وقت، مما يرسّخ مكانة «مركز التميّز» كمرجع عالمي حقيقي للتطوير المهني في قطاع الشحن الجوي.

وفي هذا الصدد، علّق ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في الاتحاد للطيران، قائلاً: «باعتبارها أول أكاديمية للتدريب اللوجستي تؤسسها شركة طيران، فإنها تمثل خطوة هامة إلى الأمام في نهجنا تجاه إدارة المعرفة، وتطوير القدرات، والارتقاء بجودة الخدمات عبر شبكتنا العالمية. ومن خلال الجمع بين الخبرة التشغيلية، والمعرفة بالقطاع، ومسارات التعلم المعتمدة في منصة واحدة، سيساهم «Excellence Hub» في رفع معايير الكفاءة والقدرات عبر منظومة الشحن الجوي العالمية».

ومن جانبها، أضافت الدكتورة نادية بستكي، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تلتزم الاتحاد للطيران بالاستثمار المستدام في الكوادر البشرية، ويأتي إطلاق «Etihad Cargo Excellence Hub» تجسيداً راسخاً لهذا الالتزام. ومن خلال توفير فرص تعليمية يسهل الوصول إليها ومنصة مخصصة لتبادل المعرفة، تهدف الاتحاد للشحن إلى تعزيز قدرات وكفاءات الجيل الجديد من المنضمين إلى قطاع الشحن الجوي، فضلاً عن دعم مسيرة المتخصصين الحاليين فيه. وسيسهم هذا المركز في دفع عجلة التطوير المهني، وترسيخ التميز التشغيلي، والارتقاء بخدمة العملاء والكفاءة التشغيلية».

ويأتي هذا المشروع كجزء من التزام الاتحاد للشحن الأوسع نطاقاً بمبادئ السلامة، والامتثال، والتميز التشغيلي، فضلاً عن تطوير كفاءات القوى العاملة.