نمو مضاعف بمحركات البحث لحجوزات السفر الصيفية

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت بيانات منصات وتطبيقات للسفر الإلكتروني عن نمو مضاعف في محركات البحث والحجوزات للسفر خلال الموسم الصيفي من سكان الإمارات، وذلك منذ شهر مايو الماضي وحتى الأسبوع الأول من يونيو الجاري، وبنسب نمو تزيد على %150، ما يؤكد التخطيط المسبق من المسافرين لرحلاتهم الصيفية.

وأشارت البيانات إلى أن أكثر الوجهات البعيدة طلباً هي: لندن، وباريس، وتورونتو، وطوكيو، ونيويورك، وسيؤول، وزيوريخ، وسنغافورة، والصين، وبولندا، وغيرها من الوجهات، في وقت تشهد الوجهات الإقليمية والتقليدية أيضاً طلباً كثيفاً مثل: الرياض، وعمّان، ومسقط، والقاهرة، ودمشق، وإسطنبول، إضافة إلى وجهات مثل أحمد آباد، ومومباي، وحيدر آباد، والدار البيضاء، والجزائر.



قرارات السفر

تفصيلاً، أشارت بيانات «سكاي سكانر» لفترة 28 يوم ما قبل 8 يونيو الجاري، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أكثر الوجهات نمواً في البحث والطلب من السوق الإماراتي للسفر خلال شهري يوليو وأغسطس للموسم الصيفي الجاري.

وأشارت بيانات «سكاي سكانر» إلى قيام 30% من المسافرين في دولة الإمارات بحجز عطلاتهم الصيفية، فيما لا يزال قرابة 47% منهم في مرحلة التخطيط لرحلاتهم، الأمر الذي يبين أن قرارات السفر باتت تُتخذ في أوقات أقرب لموعد المغادرة، وفي المقابل، أفاد 6% فقط بأنهم لا يخططون للسفر خلال هذا الصيف.

وحول الوجهات الأكثر طلباً، أشارت بيانات «سكاي سكانر» إلى أن الوجهات العالمية طويلة المدى تشهد النمو الأكبر في محركات البحث والطلب، فلندن تتصدر القائمة ثم باريس وتورونتو، الأمر الذي يعكس بدء المسافرين التخطيط المبكر لعطلات الصيف الرئيسية، ومن الوجهات الدولية التي تشهد نمواً ملحوظاً في الطلب بانكوك ونيويورك وزيوريخ وسيؤول وبودابست ومانيلا وسنغافورة وهانوي وماليه وجاكارتا.

أما البحث عن حجز الرحلات خلال أغسطس، فتصدرت الوجهات البعيدة أيضاً، فطوكيو تتصدر الوجهات، ثم سيدني ووجهات أخرى.



ذروة الموسم

بحسب بيانات الأسبوع الأول من يونيو لسكاي سكانر، تكشف البيانات عن ارتفاع قوي في الاهتمام بالسفر خلال شهر يوليو، مع تصدر بيروت ولاهور قائمة الوجهات الأسرع نمواً، إلى جانب أحمد آباد ومومباي وحيدر آباد وجايبور وعمّان وصلالة وإسلام آباد ودكا ومانغلور ودمشق والدار البيضاء والجزائر ولكناو، ما يعكس بحث المسافرين عن خيارات متنوعة خلال ذروة موسم السفر الصيفي، فيما تُظهر بيانات أغسطس اهتماماً متزايداً بالوجهات الآسيوية البعيدة، مع تسجيل مانيلا وبانكوك أعلى معدلات النمو، في حين بدأت بعض الوجهات طويلة المدى مثل طوكيو تشهد نمواً تدريجياً مع استمرار التخطيط المبكر لعطلات نهاية الصيف.



تخطيط مبكر

تكشف بيانات «ويجو» عن ارتفاع ملحوظ في حجوزات السفر من الإمارات قبيل ذروة الصيف، حيث شهدت المنصة ارتفاعاً في نشاط السفر من دولة الإمارات خلال شهر مايو، مع زيادة اهتمام المسافرين بالتخطيط المبكر لرحلاتهم الصيفية مع اقتراب موسم الذروة.

ووفقاً لأحدث بيانات «ويجو»، برز شهر مايو خلال العام الجاري كفترة مهمة للتخطيط المبكر للسفر، مع توجه المسافرين من الإمارات إلى تكثيف البحث ومقارنة الخيارات المتاحة قبل تأكيد حجوزاتهم. ويعكس هذا التوجه سلوكاً أكثر وعياً عند التخطيط للرحلات، حيث يحرص المسافرون على الحجز في التوقيت المناسب للاستفادة من الأسعار المتوافرة قبل ارتفاع الطلب خلال موسم الصيف.



وجهات متنوعة

سجلت عمليات البحث عن السفر الصيفي من دولة الإمارات عبر «ويجو» ارتفاعاً بنسبة 173% خلال شهر مايو مقارنة بالشهر السابق، في واحدة من أقوى موجات الطلب المسبقة لموسم الصيف على المنصة هذا العام، وذلك في ظل استقرار متوسط أسعار تذاكر الطيران والفنادق التي تم البحث عنها خلال مايو مقارنة بالأشهر السابقة، ما أتاح للمسافرين من الإمارات فرصة الاستفادة من الأسعار المتاحة قبل بدء موسم الذروة الصيفي.

ومن أبرز الوجهات التي قادت نمو عمليات البحث خلال مايو، تصدرت الوجهات الإقليمية القريبة نمو عمليات البحث، حيث سجلت كل من: الكويت والبحرين وسلطنة عُمان أعلى معدلات الارتفاع مقارنة بالشهر السابق، كما شهدت الوجهات البعيدة اهتماماً متزايداً، لا سيما الصين وبولندا، مع توجه المسافرين نحو استكشاف تجارب ووجهات متنوعة خلال العطلة الصيفية.

وشهد إنفاق سكان الدولة على السفر للخارج نمواً سنوياً منذ العام 2021، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، حيث سجل العام 2021 نحو 104.6 مليار درهم، ليرتفع إلى 111.5 مليار درهم في 2022 بنمو 6.6%، ثم يصعد إلى 117 مليار درهم في 2023 بنمو 4.9%، ويرتفع إلى 119.7 مليار درهم في 2024، ليسجل 125.5 مليار درهم العام الماضي.