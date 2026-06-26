«أبوظبي للأوراق المالية» الأكثر نشاطاً «أوسطياً» لصناديق الاستثمار المتداولة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

يصنّف سوق أبوظبي للأوراق المالية في صدارة الأكثر نشاطاً وسيولة لصناديق الاستثمار المتداولة في منطقة الشرق الأوسط، بعد ارتفاع عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في السوق إلى 24 صندوقاً. وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن الـ5 أشهر الأولى من عام 2026، ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية لصناديق الاستثمار المتداولة إلى 27.5 مليار درهم بنهاية مايو 2026، الأمر الذي يعزّز من مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره المركز الإقليمي الرائد للمنتجات الاستثمارية المبتكرة والمتنوعة، حيث شهد السوق إدراج أول صندوق استثماري متداول في المنطقة عام 2010.

وفيما يخصّ تداولات صناديق الاستثمار المتداولة، تشير بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى ارتفاع قيمة تداولات هذه الصناديق خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026 بنسبة 156% سنوياً لتصل إلى 184 مليون درهم، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 156% ليتجاوز 15 ألف صفقة، وارتفع حجم التداول بنسبة 152% ليتجاوز 33 مليون وحدة.



فرص الاستثمار

تكتسب صناديق الاستثمار المتداولة أهمية خاصة في توسيع فرص الاستثمار في اقتصادات الدول سريعة النمو خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر توفير أداة استثمارية موحدة ومتنوعة وشفافة تمكّن المستثمرين الأفراد والمؤسسات من إمكانية الوصول إلى أبرز الشركات المدرجة في الدول المختلفة وأهم الفرص الاستثمارية في العالم، إضافة إلى تنويع المحفظة بمعظم فئات وقطاعات الأصول الرئيسية. حيث توفّر للمستثمر نطاقاً استثمارياً واسعاً يغنيه عن تشكيل قطاعات محفظته خطوة بخطوة.

ويعرف الخبراء صندوق المؤشر المتداول (Exchange-Traded Fund)، المعروف اختصاراً بـ(ETF)، بأنه سلة من الاستثمارات المدرجة والمتداولة في البورصة، مثل الأسهم والسلع والسندات. وتوفّر صناديق المؤشرات المتداولة تنوعاً أكبر للمحافظ الاستثمارية بفضل تعدد ما تحويه من أصول. كما تتبع هذه الصناديق حركة المؤشر صعوداً وهبوطاً، إلا أنها تميل نحو التداول قريباً من صافي قيمة أصولها على مدار جلسة التداول. ويؤكد الخبراء أن صناديق المؤشرات المتداولة تتيح للمستثمر الانكشاف بطريقة فعالة وغير مكلفة على أسهم أصولها الأساسية دون التعرض المباشر لتلك الأصول.



زخم التداولات

يتواصل زخم إدراجات صناديق الاستثمار المتداولة في «أبوظبي للأوراق المالية»، حيث تم قبل أيام إدراج صندوق الاستثمار المتداول «شيميرا سولاكتيف الخليجي شريعة لتوزيعات الأرباح المتداول» في رابع إدراج يشهده السوق منذ بداية العام. ويعد الصندوق، الذي طورته شركة لونيت لإدارة الاستثمارات العالمية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، هو الأول من نوعه الذي يتتبع أداء أسهم شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوفر توزيعات أرباح منتظمة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على الشركات ذات الأداء القوي.

وأصبحت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) من أبرز الأدوات الاستثمارية التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المالية العالمية، بفضل ما توفره من مرونة وسهولة في التداول، إلى جانب قدرتها على منح المستثمرين فرصاً واسعة لتنويع محافظهم الاستثمارية بتكاليف منخفضة مقارنة بالعديد من الأدوات الاستثمارية التقليدية. وتتميز هذه الصناديق بأنها تجمع بين خصائص الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة، حيث يتم تداولها في البورصات خلال ساعات التداول تماماً مثل الأسهم، بينما تتيح في الوقت نفسه الاستثمار في سلة متنوعة من الأصول تشمل الأسهم، أو السندات، أو السلع أو المؤشرات.



إدارة المخاطر

تكتسب صناديق الاستثمار المتداولة أهمية متزايدة في ظل التحولات التي تشهدها الأسواق المالية وتنامي اهتمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات بالاستثمار المنظم والقائم على إدارة المخاطر حيث تتمثل أبرز مزايا صناديق الاستثمار المتداولة في تنويع المخاطر، إذ تمنح المستثمر تعرضاً لعدد كبير من الأصول عبر استثمار واحد، ما يقلل من تأثير تقلبات أداء شركة أو أصل منفرد على إجمالي المحفظة الاستثمارية.



منظومة الاستثمار

من جهته، أكد عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، حرص السوق على مواصلة توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية التي يوفرها، بداية من إدراج أول صندوق استثماري متداول في المنطقة عام 2010، وصولاً إلى مكانته المتميزة اليوم باعتباره المركز الأكثر نشاطاً لصناديق الاستثمار المتداولة في الشرق الأوسط. وأوضح أنه في ظل المشهد المالي العالمي المتغير، يتطلع المستثمرون إلى فرص استثمارية تجمع بين المرونة والقدرة على تحقيق نمو مستدام وعائدات جذابة ولذلك يتطلع السوق إلى مزيد من إدراجات صناديق الاستثمار المتداولة، انطلاقاً من دوره الهام المتمثل في تطوير منظومة الاستثمار وتطلعاً لمواصلة المساهمة في بناء الثروات، ودعم رؤية أبوظبي الاقتصادية طويلة الأمد عبر سوق مال عالمي يتمتع بالمرونة والحيوية.