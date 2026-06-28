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اقتصاد

البنزين دون 2000 وون بكوريا للمرة الأولى منذ شهرين

البنزين دون 2000 وون بكوريا للمرة الأولى منذ شهرين
28 يونيو 2026 20:44


 انخفض متوسط سعر البنزين في محطات الوقود بكوريا الشقيقة اليوم مجدداً، بعد أن انخفض إلى ما دون 2000 وون (1.3 دولار) للمرة الأولى منذ شهرين تقريباً في اليوم السابق، وفقاً لبيانات القطاع.

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وبلغ متوسط سعر البنزين 1991.1 وون للتر الواحد في تمام الساعة التاسعة صباحاً، بانخفاض قدره 5 وون عن متوسط اليوم السابق، بحسب بيانات المؤسسة الوطنية الكورية للنفط (KNOC).
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يبقى فيه متوسط سعر البنزين دون 2000 وون، بعد أن انخفض إلى ما دون هذا الحد للمرة الأولى منذ شهرين تقريباً، كما انخفضت أسعار الديزل إلى 1982.3 وون للتر الواحد، وفقاً للبيانات.
ويأتي انخفاض أسعار الطاقة في ظل قرار الحكومة خفض الحد الأقصى لأسعار الوقود، ليعكس الانخفاض الأخير في الأسعار العالمية للنفط الخام.
وبموجب هذا التعديل، تم تخفيض الحد الأقصى لأسعار البنزين العادي والديزل والكيروسين التي تُوردها مصافي النفط المحلية إلى محطات الوقود بمقدار 150 ووناً، لتصبح 1784 ووناً و1773 ووناً و1380 ووناً للتر الواحد على التوالي، بدءاً من يوم السبت.

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