«غرفة الشارقة» تسجّل 30 ألف عضوية في النصف الأول من العام الجاري

الشارقة (الاتحاد)

أظهرت مؤشرات الأداء في غرفة تجارة وصناعة الشارقة للنصف الأول من العام الجاري، استمرار الزخم الاقتصادي الذي تشهده الإمارة مسجّلة نحو 30 ألف عضوية جديدة ومجدّدة، بما يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال ببيئة الاستثمار في الشارقة وقدرتها على استقطاب المزيد من الشركات وروّاد الأعمال والمستثمرين، ويؤكد المكانة المتنامية التي تتمتع بها الإمارة كوجهة مفضّلة لممارسة الأعمال والتوسع في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووصل عدد العضويات الجديدة في النصف الأول من عام 2026، وفق بيانات غرفة الشارقة، إلى 2800 عضوية وبلغ عدد العضويات المجدّدة 26100 عضوية تنوّعت بين الصناعية والتجارية والمهنية، فيما بلغ عدد عضويات المناطق الحرة الجديدة والمجددة نحو 900 عضوية. وأصدرت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 30 ألف شهادة منشأ إلى جانب إنجاز 911 معاملة تصديق، فيما شملت قائمة أبرز الأسواق التصديرية كلاً من السعودية التي تصدّرت قائمة الدول المستوردة من الشارقة، حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إليها أكثر من 1.5 مليار درهم، تليها الكويت ثم العراق وقطر وإثيوبيا.