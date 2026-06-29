الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري في قرابة عام

سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً اليوم الاثنين، مواصلاً مساره نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية له في نحو عام.

واستقر اليورو عند 1.1387 دولار، متجها لتسجيل خسارة شهرية بنسبة 2.3 بالمئة، فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3198 دولار، مع خسائر شهرية بلغت 2 بالمئة.

كما انخفض الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6885 دولار أميركي، في طريقه لتراجع شهري بنسبة 4.1 بالمئة، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5635 دولار أميركي، مسجلاً خسارة شهرية بلغت 5.9 بالمئة.

في المقابل، تراجع الين الياباني إلى 161.75 مقابل الدولار، مقترباً من أدنى مستوياته في 40 عاماً، فيما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 101.36.