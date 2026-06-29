«الصناعة» تتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي لدعم الابتكار الصناعي



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وجامعة نيويورك أبوظبي، بوصفها شريكاً استراتيجياً رئيسياً ضمن شبكة من الشركاء على مستوى الدولة، مذكرة تفاهم للتعاون في إطلاق منصة دعم تطوير التكنولوجيا المتقدمة ScaleUp Hub، وهي منصّة متكاملة تجمع الشركات الناشئة وجهات التمكين ضمن منظومة الابتكار الصناعي.

تتيح المنصة للشركات الناشئة الوصول إلى المعرفة والموارد وفرص التعاون، بما يدعم مستهدفات توطين التكنولوجيا في الدولة وتمكين ريادة الأعمال، من خلال ربط الباحثين والمختبرات في جامعة نيويورك أبوظبي بالشركات الناشئة والشركاء الصناعيين والمستثمرين.

وقّع المذكرة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة.

تهدف المنصة إلى تمكين التطوير المشترك للتقنيات المتقدمة وتوطينها وتوسيع نطاقها، ودعم انتقالها من مرحلة الفكرة إلى التطبيق، بما يتماشى مع مستهدفات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير التكنولوجيا وتسريع توطين الحلول الصناعية المتقدمة، لتعزيز المرونة الصناعية الوطنية ودعم سلاسل الإمداد، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتُشكّل المنصة محوراً رئيساً في هذا التعاون وصُممت في إطار جهود الوزارة لتعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، لدعم تسريع تحويل مخرجات الأبحاث الأكاديمية إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع الصناعي، بما يسرّع تطوير تقنيات متقدمة في مجالات مثل التصنيع بالإضافة، والروبوتات، والأتمتة، والمواد الذكية.

وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تعكس شراكتنا مع جامعة نيويورك أبوظبي نهج حكومة دولة الإمارات في توظيف الشراكات النوعية لبناء منظومة متكاملة، تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتسهم في تعزيز جاهزية القطاع الصناعي لمتطلبات المستقبل وتعزيز المرونة واستدامة سلاسل الإمداد، من خلال توطين التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات».

وأضاف: كجزء من هذا التوجه الوطني، تجمع منصة ScaleUp Hub الشركات الناشئة والقطاع الصناعي والشركاء الرئيسيين في بيئة منظمة لتطوير الحلول واختبارها وتوسيع نطاقها بشكل مشترك، مما يساعد على تحويل الأفكار من مجرد مفاهيم إلى منتجات قابلة للتسويق، ومن خلال تعزيز هذا الربط بين البحث والصناعة وريادة الأعمال، فإننا نخلق المسارات اللازمة لترجمة الابتكار إلى قدرة صناعية حقيقية وقيمة اقتصادية طويلة الأجل.

من جانبه، قال فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة: في جامعة نيويورك أبوظبي، يرتكز بحثنا الأكاديمي على سياق دولة الإمارات، كما أنه متصل بشبكة جامعة نيويورك العالمية، ويشكّل هذا التعاون مساراً ممنهجاً لتحويل أبحاثنا إلى تطبيقات صناعية على أرض الواقع، بربط الباحثين بالشركات الناشئة والشركاء في قطاعات الصناعة، ومن خلال منصة ScaleUp Hub، نعمل على دعم عمليات الاختبار والتحقق وتوسعة تصنيع التقنيات، بما يتوافق مع الأولويات الصناعية لدولة الإمارات.

وسيُتيح التعاون حزمة أوسع من المبادرات الداعمة لتأسيس ونمو الشركات الناشئة، تشمل الإرشاد المتخصّص، وتحديات الابتكار، والمشاركة في برامج التبادل العالمية، بما يعزّز الروابط بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي ومنظومة الشركات الناشئة.

وسيدعم التعاون أيضاً توطين وتوسيع نطاق التقنيات عالية الأثر، بما يتماشى مع الأولويات الصناعية الوطنية، ويسهم في بناء منظومة ابتكار صناعي أكثر تكاملاً وجاهزية للمستقبل.