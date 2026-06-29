«كهرباء دبي» تكشف عن مبنى «الشراع» المقر الجديد للهيئة



دبي (الاتحاد)

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مبنى «الشراع» مقرها الرئيسي الجديد، الذي يُعدّ أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال جولة بالمقر الجديد قام بها معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد رافقهما خلالها معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، بحضور ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

اطّلع الحضور خلال الجولة على مسيرة وإنجازات الهيئة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، ورحلة الكهرباء والمياه في مجال التوليد والنقل والتوزيع إضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والمحطة الكهرومائية في حتا، والتي تُعد أول محطة توليد كهرباء بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات في منطقة الخليج العربي.

وجرى استعراض رحلة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الهيئة ومبادراتها في هذا المجال مثل ديوا الرقمية، الذراع الرقمية للهيئة، الذي يعيد تعريف مؤسسات الخدمات عبر دمج القدرات الرقمية المتقدمة في العمليات التشغيلية والخدمات، كما اطلع الحضور على أهم ملامح «الشراع» الذي يُجسّد مفهوماً مبتكراً للمباني المستدامة، قائماً على دمج الحلول الذكية ضمن منظومة إدراكية متكاملة تُفكّر وتستشعر وتتفاعل، مما جعله الأذكى بين المباني الحكومية عالمياً، عبر توظيف تقنيات إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي.

يهدف «الشراع» إلى وضع معيار عالمي جديد للمباني إيجابية الطاقة، التي تُنتج طاقة نظيفة تفوق استهلاكها، وتوفير بيئة عمل ذكية ومستدامة تضع الإنسان في مركز الاهتمام.

يمتد المبنى على مساحة مبنية تزيد على مليوني قدم مربع وصُمم للحصول على شهادة «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي - LEED» البلاتينية، ومطابقة معايير نظام «ويل - WELL» بالفئة الذهبية، وهو المعيار العالمي لتعزيز صحة ورفاهية شاغلي المباني.

وبهذا، يُقدّم «الشراع» نموذجاً عالمياً رائداً لمباني المستقبل التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي، وكفاءة استخدام الموارد، والاستدامة، وجودة الحياة.