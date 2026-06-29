«سياحة عجمان» تختتم جولتها الترويجية في الصين بتوقيع 20 اتفاقية



عجمان (الاتحاد)

اختتم وفد دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، جولة ترويجية في مدن تشانغشا ووهان وقوانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، أسفرت عن توقيع 20 اتفاقية تعاون استراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، لتأسيس مرحلة جديدة من الشراكات المثمرة مع السوق الصينية، بما يدعم تنافسية الإمارة على خريطة السياحة العالمية.

وعقد الوفد برئاسة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، سلسلة من الاجتماعات في المدن الثلاث مع كبار مسؤولي وممثّلي نخبة من الشركات والمؤسسات المتخصّصة في قطاع السياحة والسفر، وجرى خلالها بحث آفاق التعاون ومناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التي طرحتها الجهات المشاركة.

وتُوِّجت هذه اللقاءات بتوقيع 7 اتفاقيات شراكة استراتيجية في مدينة «تشانغشا» التي تُعَدُّ من أبرز المراكز الاقتصادية والثقافية في الصين، وست اتفاقيات في مدينة «ووهان»، إضافة إلى سبع اتفاقيات في مدينة «قوانغنشو».

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون والتبادل السياحي والثقافي بين الجانبين، ودعم تطوير مبادرات مشتركة في هذا القطاع المهم.

وأكد محمود خليل الهاشمي، أن النتائج التي حققتها الجولة تُمثّل ترجمة عملية لاستراتيجية الدائرة الرامية إلى عقد شراكات دولية مستدامة مع أهم الأسواق المصدرة للسياحة عالمياً، لدفع عجلة التنمية في الإمارة وترسيخ مكانتها وجهة سياحية وثقافية رائدة على المستوى الدولي.

وقال: إن الجولة نجحت في بناء علاقات استراتيجية بنّاءة مع أبرز شركاء القطاع السياحي في الصين، وتوقيع اتفاقيات من شأنها دعم جهود الترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفر فرصاً واعدة للشراكات الدولية في إمارة عجمان، وابتكار برامج سياحية مشتركة تلبّي تطلعات السوق الصينية، وتسهم في تعزيز مساهمة القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتُشكّل هذه الجولة محطة نوعية في مسيرة الدائرة نحو توسيع نطاق حضور إمارة عجمان دولياً، وترسيخ نموذج قائم على الشراكات الإستراتيجية الفاعلة، بما يعزّز استدامة النمو السياحي، ويدعم مكانة الإمارة كوجهة تجمع بين الأصالة والحداثة وتوفّر تجارب سياحية وثقافية بمعايير عالمية.