شراكة بين «مركز الحلال» و«كيتا» لتعزيز دخول الشركات الكورية إلى أسواق الحلال الإقليمية



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز الحلال للتجارة والتسويق التابع لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، والذي يتّخذ من المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» مقراً له، توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة التجارة الدولية الكورية «كيتا»، بهدف دعم الشركات الكورية الراغبة في دخول أو توسيع حضورها في أسواق الحلال في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر توفير برامج الإرشاد والتوجيه والتوفيق التجاري وبناء الشراكات المؤسسية.

وسيعمل الجانبان، بموجب المذكرة، على تعزيز جاهزية الشركات الكورية للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الحلال، من خلال تقديم برامج إرشاد وتوجيه متخصّصة للشركات الأعضاء في رابطة التجارة الدولية الكورية، بما يساعدها على فهم متطلبات الأسواق المستهدفة وآليات الاعتماد والشهادات ذات الصلة، ويعزّز قدرتها على التوسع في المنطقة.

كما سيتعاون الطرفان على تنفيذ مبادرات للتوفيق التجاري تتيح للشركات الكورية الوصول إلى المشترين والمستوردين والموزعين وتجار التجزئة والشركاء التجاريين المحتملين في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تسهيل التواصل مع هيئات الاعتماد والجهات التنظيمية والمؤسسات المتخصّصة والجمعيات الصناعية، بما يسهم في تسريع دخول الشركات إلى الأسواق المستهدفة وتحويل الفرص التجارية إلى شراكات استثمارية وأعمال مستدامة.

وقالت آمنة لوتاه، مدير عام دافز، إن هذه المذكرة تعكس أهمية بناء جسور تعاون تجمع بين الخبرات التجارية والمعرفة المتخصّصة بقطاع الحلال، لافتة إلى أن المنطقة تسعى من خلال مركز الحلال للتجارة والتسويق، إلى تمكين الشركات الكورية من فهم متطلبات الأسواق المستهدفة، والاستفادة من برامج الإرشاد والتوجيه المتخصصة، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية والشركاء المحتملين، بما يدعم فرص النمو والتوسّع في أسواق الحلال الإقليمية والعالمية.

وأضافت أن هذه الشراكة تنسجم مع جهود «دافز» الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الحلال، وتعزيز دورها في ربط الشركات الدولية بالفرص الواعدة التي توفرها أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه، قال فيلجاي بارك، رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تمثل المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز وصول الشركات الكورية إلى أسواق الحلال في المنطقة، ومن خلال الجمع بين التوفيق التجاري والإرشاد المتخصص والتواصل المؤسسي، نتطلّع إلى توفير بيئة داعمة تساعد الشركات الكورية على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصاد الحلال، وتعزيز حضورها في الأسواق ذات النمو المرتفع.

وتأتي المذكرة في ظل النمو المتواصل للاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي بلغ حجمه 2.60 تريليون دولار خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.56 تريليون دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بالنمو في قطاعات الأغذية الحلال والأدوية الحلال والأزياء المحتشمة والسياحة والإعلام الإسلامي، بما يعزز أهمية الإمارات بوصفها بوابة إستراتيجية للتجارة الحلال ومركزاً رئيسياً يربط الأسواق العالمية بفرص النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا.