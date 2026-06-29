شراكة بين مدينة إكسبو دبي و«الإمارات دبي الوطني» لتقديم حلول تمويل ميسّرة



دبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتقديم حلول تمويل مخصّصة للاستثمار العقاري وامتلاك المنازل السكنية ضمن محفظة مشاريعها السكنية المتنوعة.

وتعمل حلول التمويل والتسهيلات المقدّمة على تبسيط عملية الشراء والتمويل، مما يوفر المزيد من الراحة للمستثمرين، مع ضمان أكبر للدفع أثناء مراحل التطوير والتسليم المتبقية، وستكون هذه الحلول متاحة لجميع مشتري عقارات مدينة إكسبو دبي، وفقاً للشروط والمتطلبات المصرفية والتنظيمية المعتادة.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، إن الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني تُجسّد الثقة المشتركة باستقرار سوق العقارات السكنية في دبي والأسس المتينة التي يقوم عليها، فيما تسهم حلول التمويل التي تقدمها في دعم المستثمرين لدينا في رحلتهم نحو تملّك منازلهم، مع توفير مزيد من الشفافية والمرونة لتعزيز تجربة شراء العقارات بسلاسة وسهولة ضمن المجتمعات السكنية المتنامية باستمرار في مدينة إكسبو دبي.

من جانبه قال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والخدمات الشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن هذه الشراكة تُجسّد التزام المجموعة بتمكين القطاعات المحورية في التنمية الوطنية، انطلاقاً من كونها شريكاً مصرفياً موثوقاً لدفع عجلة التقدّم في دبي ودولة الإمارات.