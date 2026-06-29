«XRG» تستحوذ على حصة في مناطق التطوير والإنتاج بمشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «XRG»، ذراع الاستثمار الدولية في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، وشركة «إيني» الإيطالية، عن توقيع اتفاقيات بيع وشراء مع شركة «واي بي إف» الأرجنتينية للاستحواذ على حصة نسبتها 32% لكلٍ منهما في ثلاث مناطق للاستكشاف والتطوير والإنتاج، مع احتفاظ «واي بي إف» بنسبة 36% في هذه المناطق.

تخضع هذه الاتفاقيات للموافقات التنظيمية ذات الصلة وتشكّل هذه المناطق جزءاً رئيساً من مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 12 مليون طن سنوياً، والذي أعلنت «XRG» سابقاً عن اتفاقية تطويره المشترك مع «واي بي إف» و«إيني».

يدعم هذا الاستثمار استراتيجية «XRG» لبناء منصة عالمية مرنة للغاز والغاز الطبيعي المسال، من خلال ترسيخ حضور الشركة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج ضمن أحد أهم أحواض الغاز غير التقليدي في العالم، وضمان مشاركتها في فرصة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال عبر ربط موارد حوض «فاكا مويرتا» بالأسواق العالمية.

وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في«XRG»: تمتلك الأرجنتين قدرات وإمكانات تتيح لها القيام بدور أساسي في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي، ويُعد «مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال» من الركائز المحورية لتحقيق هذا الهدف، حيث يحتوي حوض فاكا مويرتا على أحد أكبر وأغنى مكامن الغاز في العالم، ومن خلال هذه الصفقة، ستشارك «XRG» في مشروع يضم موارد متميزة وإمكانات طويلة الأمد تؤهله لأن يصبح مصدراً جديداً مهماً وموثوقاً لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأضاف: يسرُّنا التعاون في هذا المشروع مع «واي بي إف» شريكنا الاستراتيجي الذي يمتلك خبرات كبيرة وكفاءة عالية في قطاع الطاقة الأرجنتيني، والذي يلعب دوراً رئيساً في تطوير حقل «فاكا مويرتا»، وأيضاً مع شركة «إيني» الرائدة في تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال العائمة.

وتدير «واي بي إف» مناطق «ميسيتا بوينا إسبيرانزا» و«أغوادا فيلانويفا» و«لاس تاكاناس» في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج بحوض «فاكا مويرتا» البرّي للموارد غير التقليدية في الأرجنتين.

ومن المتوقع أن تشكّل هذه الامتيازات جزءاً رئيساً من أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج ضمن المنظومة المتكاملة لمشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال مع توقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في 2027، بهدف تحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز في حوض «فاكا مويرتا»، ودعم تطوير مصدر جديد طويل الأمد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

ومن خلال هذه الخطوة، تعزز «XRG» دورها الاستراتيجي في مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال، وتدعم قدرتها على الوصول إلى المزيد من موارد الغاز طويلة الأمد.

ويؤسس هذا الاستثمار لشراكة قوية بين «XRG» و«واي بي إف»، شركة الطاقة الوطنية في الأرجنتين وإحدى الجهات التي تقود تطوير حوض «فاكا مويرتا»، بما يسهم في إنشاء منصة فعّالة لتطوير واحدة من أهم الفرص الواعدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويُعد هذا الاستثمار خطوةً رئيسةً في جهود «XRG» لتنفيذ خطتها الاستراتيجية وبناء منصة عالمية متكاملة ومرنة تمتد عبر سلاسل القيمة لمجالات الغاز والغاز الطبيعي المسال والكيماويات.

ومن المتوقع أن توفر هذه الموارد كميات الغاز اللازمة لتشغيل عدد من وحدات تسييل الغاز العائمة، مع دعم تحقيق عوائد مالية من المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز.

من جانبه، قال هوارسيو مارين، الرئيس التنفيذي لشركة «واي بي إف»: نواصل تحقيق تقدم ملموس في تطوير مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المُسال، حيث تساهم مشاركة «XRG» و«إيني» في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج ضمن أعمال المشروع في تعزيز سلسلة القيمة ودعم تطوير المشروع على نطاق عالمي.

من جهته، قال غويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية العالمية في شركة إيني: تسهم شراكة «إيني»مع «XRG» و«واي بي إف» في حوض «فاكا مويرتا» غير التقليدي، في تعزيز قدرة «إيني» على تطوير موارد غاز عالمية المستوى وتحويلها إلى غاز طبيعي مسال بمميزات تنافسية للأسواق العالمية، ويُعد هذا الحوض أحد أكبر وأغنى مكامن الغاز في العالم، لذا، تسهم مشاركتنا في تعزيز حضورنا على امتداد سلسلة القيمة، بدءاً من عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في الأرجنتين وصولاً إلى نقل وتوزيع الغاز الطبيعي المسال إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم، بما يحقق عوائد قوية ويسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي.

وعند استكمال الصفقة، سيسهم هذا الاستثمار في تعزيز محفظة أعمال «XRG» المتنامية في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال عالمياً، والتي تشمل استثمارات في مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وحقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في أذربيجان، وحقول الغاز والمكثفات ضمن «المنطقة 1» البحرية في تركمانستان، وامتياز «المنطقة 4» في حوض «روفوما» للغاز الطبيعي في موزمبيق، بما في ذلك مشروعا «كورال نورث» للوحدات العائمة للغاز الطبيعي المسال، و«روفوما» البرّي للغاز الطبيعي المسال وكلاهما قيد التطوير.

وتدعم هذه الاستثمارات أهداف «XRG» لبناء منصة غاز متكاملة ومتنوعة جغرافياً تمتد عبر مواقع الإمداد الرئيسة ومراكز الطلب العالمية وأسواق النمو طويلة الأمد.