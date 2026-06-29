«المركزي» يمنح «أدين» ترخيص خدمات الدفع للتجزئة



دبي(الاتحاد)

أعلنت شركة أدين، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، عن حصولها على ترخيص خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية من مصرف الإمارات المركزي، لتعزز حضور الشركة في السوق الإماراتية.



وقالت «أدين» في بيان صحفي إن الترخيص سيسهم في تعزيز قدرة الشركة على توسيع إمكاناتها التشغيلية في دولة الإمارات ويمنحها التحكم الكامل في عمليات التسوية المحلية من دون الاعتماد على أطراف خارجية. كما يضمن تعزيز الرقابة على عمليات الامتثال، مع دعم المدفوعات الآمنة والمتوافقة مع المعايير المحلية للتجار. وإلى جانب العمليات اليومية، يدعم هذا الترخيص الابتكار المستمر في دولة الإمارات، حيث يمكّن أدين من تطوير قدراتها المحلية في مجالات مكافحة الاحتيال وتوفير طرق الدفع الحديثة والتجارة الموحدة، مع إرساء الأسس لتقنيات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي الوكيلي.

وقالت مارييت سوارت، رئيسة قسم إدارة المخاطر والامتثال في أدين: «نتبنّى في أدين رؤية طويلة الأمد للابتكار المسؤول انطلاقاً من إيماننا بأن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لخدمة المؤسسات والمنصات الكبرى. بل يتطلب ذلك بنية تحتية قوية ومملوكة بالكامل، تقلل الاعتماد على الوسطاء وتحمي العملاء من مخاطر الأطراف الخارجية. ويتيح هذا النهج مستويات أعلى من الأمان والتحكم، إلى جانب مرونة أكبر في التوسع».

وأضافت: «يمثل حصولنا على الترخيص في دولة الإمارات تأكيداً لهذا الالتزام، ويعكس تركيزنا المتواصل على النمو المتوافق مع الأطر التنظيمية في المنطقة. ويضمن هذا الترخيص استمرار توسعنا في السوق الإماراتية مع الامتثال التام للمتطلبات الرقابية، ويمهد الطريق لدفع عجلة الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية».

من جانبه، قال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في أدين: تتمتع دولة الإمارات بمكانة رائدة في مجال التجارة الرقمية، ويشكل هذا الترخيص محطة مهمة في مسار نمونا، حيث أصبحت عملياتنا المحلية تتميز بمستويات أعلى من التحكم والموثوقية والابتكار، مع الحفاظ على نموذج المنصة الموحدة، ويعكس هذا التطور في الوقت ذاته الرؤية الوطنية الرامية إلى تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وبناء منظومة متكاملة للتجارة والابتكار.