الإثنين 29 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» يمنح «أدين» ترخيص خدمات الدفع للتجزئة

«المركزي» يمنح «أدين» ترخيص خدمات الدفع للتجزئة
29 يونيو 2026 17:29

 


دبي(الاتحاد)
أعلنت شركة أدين، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، عن حصولها على ترخيص خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية من مصرف الإمارات المركزي، لتعزز حضور الشركة في السوق الإماراتية.


وقالت «أدين» في بيان صحفي إن الترخيص سيسهم في تعزيز قدرة الشركة على توسيع إمكاناتها التشغيلية في دولة الإمارات ويمنحها التحكم الكامل في عمليات التسوية المحلية من دون الاعتماد على أطراف خارجية. كما يضمن تعزيز الرقابة على عمليات الامتثال، مع دعم المدفوعات الآمنة والمتوافقة مع المعايير المحلية للتجار. وإلى جانب العمليات اليومية، يدعم هذا الترخيص الابتكار المستمر في دولة الإمارات، حيث يمكّن أدين من تطوير قدراتها المحلية في مجالات مكافحة الاحتيال وتوفير طرق الدفع الحديثة والتجارة الموحدة، مع إرساء الأسس لتقنيات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي الوكيلي.

وقالت مارييت سوارت، رئيسة قسم إدارة المخاطر والامتثال في أدين: «نتبنّى في أدين رؤية طويلة الأمد للابتكار المسؤول انطلاقاً من إيماننا بأن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لخدمة المؤسسات والمنصات الكبرى. بل يتطلب ذلك بنية تحتية قوية ومملوكة بالكامل، تقلل الاعتماد على الوسطاء وتحمي العملاء من مخاطر الأطراف الخارجية. ويتيح هذا النهج مستويات أعلى من الأمان والتحكم، إلى جانب مرونة أكبر في التوسع».

أخبار ذات صلة
%17.7 حصة البنوك الإسلامية من أصول القطاع المصرفي في الإمارات
«المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 3.65%

وأضافت: «يمثل حصولنا على الترخيص في دولة الإمارات تأكيداً لهذا الالتزام، ويعكس تركيزنا المتواصل على النمو المتوافق مع الأطر التنظيمية في المنطقة. ويضمن هذا الترخيص استمرار توسعنا في السوق الإماراتية مع الامتثال التام للمتطلبات الرقابية، ويمهد الطريق لدفع عجلة الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية».

من جانبه، قال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في أدين: تتمتع دولة الإمارات بمكانة رائدة في مجال التجارة الرقمية، ويشكل هذا الترخيص محطة مهمة في مسار نمونا، حيث أصبحت عملياتنا المحلية تتميز بمستويات أعلى من التحكم والموثوقية والابتكار، مع الحفاظ على نموذج المنصة الموحدة، ويعكس هذا التطور في الوقت ذاته الرؤية الوطنية الرامية إلى تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وبناء منظومة متكاملة للتجارة والابتكار.

مصرف الإمارات المركزي
آخر الأخبار
ماكرون يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا وعُمان تعملان مع الشركاء على إزالة الألغام من مضيق هرمز
اليوم 19:01
مجلس إدارة «غرفة الفجيرة» يعتمد ميزانية 2025
اقتصاد
مجلس إدارة «غرفة الفجيرة» يعتمد ميزانية 2025
اليوم 18:55
«اقتصادية الشارقة»
اقتصاد
«اقتصادية الشارقة» تصدر تقريرها السنوي لعام 2025
اليوم 18:54
الرئيس اللبناني يستقبل الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: عازمون على بسط سلطتنا حتى حدودنا الجنوبية
اليوم 18:37
مانشستر سيتي يعلن تعيين ماريسكا في منصب المدير الفني
الرياضة
مانشستر سيتي يعلن تعيين ماريسكا في منصب المدير الفني
اليوم 18:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©