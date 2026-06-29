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اقتصاد

مجلس إدارة «غرفة الفجيرة» يعتمد ميزانية 2025

مجلس إدارة «غرفة الفجيرة» يعتمد ميزانية 2025
29 يونيو 2026 18:55


الفجيرة (الاتحاد)
اطلع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي على تقرير المجلس للدورة الخامسة عشرة يونيو 2023 - يونيو2026 واعتمد ميزانية الغرفة للعام 2025 واللذين سيقدمان أمام اجتماع الجمعية العمومية التي أعلن عن انعقادها 2 يوليو المقبل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ستعقد الجمعية بمن حضر يوم 12 يوليو بمبنى الغرفة.
من ناحية أخرى كانت اللجنة المنظمة لانتخابات الغرفة قد أعلنت فتح باب الترشح للدورة السادسة عشرة ابتداء من 15 مايو الماضي وحتى 4 يونيو الماضي وأعلنت مؤخراً عن استمرار الحملة الإعلامية للمترشحين حتى 11 يوليو الحالي.
بلغ عدد المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة 26 مرشحاً يتنافسون لشغل تسعة مقاعد وفقاً للمادة (17) من قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لعام 2023 والتي تنص على أن يتم الانتخاب لعضوية المجلس عن طريق الاقتراع السري المباشر وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ولا يجوز للعضو شغل العضوية لأكثر من دورتين متتاليتين و يجوز للعضو الترشح مرة أخرى إذا أمضى دورة أو أكثر خارج المجلس.

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