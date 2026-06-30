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اقتصاد

الذهب يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ 2008

الذهب يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ 2008
30 يونيو 2026 08:25

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم ، لتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر 2008، مع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم المرتفع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 3956.92 دولار للأوقية، مسجلاً خسارة 12.7 بالمئة منذ بداية الشهر، في ما سيكون رابع انخفاض شهري على التوالي. وتراجعت أيضا العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس 1.7 بالمئة إلى 3969.30 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 57.13 دولار ​للأوقية، وخسر البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1557.21 دولار، وتراجع ⁠البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1208.17 دولار. والمعادن الثلاثة في طريقها لتسجيل خسائر فصلية وشهرية.

 

المصدر: وام
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