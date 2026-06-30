الين عند قاع 40 عاماً والدولار يتراجع عن ذروة 13 شهراً

انخفض الين اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ 1986 ليثير مخاوف إزاء قرب تدخل طوكيو في سوق العملات، في حين تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 13 ​شهراً قبيل صدور بيانات التوظيف التي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجع الين إلى 162.41 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 40 عاما اليوم.



وانخفض اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.1403 ⁠دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى له في عام واحد الذي ​سجله الأسبوع الماضي. وانخفض الدولار الأسترالي 0.27 بالمئة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6867 دولار، بينما بلغ سعر الدولار النيوزيلندي 0.5644 دولار. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.3237 دولار.