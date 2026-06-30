«موانئ دبي العالمية» و«لينتارا العقارية» تضعان حجر الأساس لإنشاء مركز لوجستي في «جافزا»

دبي (الاتحاد)

وضعت كلٌّ من مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وشركة لينتارا العقارية، منصّة التطوير العقاري التابعة لـ«آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد»، حجر الأساس لمركز لوجستي جديد بتصاميم بناء مخصّصة لتلبية المتطلبات التشغيلية لكل متعامل في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، تبلغ مساحته 20,000 متر مربع، ومصنّف ضمن منشآت الفئة الأولى الممتازة.

وتتولى شركة لينتارا العقارية تطوير المشروع، فيما ستقوم «دي بي ورلد» بتشغيله ضمن شبكتها المتكاملة لسلاسل التوريد، على أن تكتمل أعمال البناء خلال الربع الأول من عام 2027.

ويتميّز المركز الجديد بارتفاع أسقف يبلغ نحو 12 متراً في مناطق التخزين، ويضم مساحات مخصّصة للتخزين المبرّد، ومناطق مخصّصة لتخزين البضائع الخطرة، إلى جانب مكاتب إدارية ومرافق تشغيلية مساندة.

وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، إن هذه المنشأة المتطوّرة تمثّل نموذجاً للبنية التحتية اللوجستية التي يحتاجها المتعاملون لإدارة سلاسل التوريد، وعند اكتمالها، ستضيف طاقة تخزينية مصمّمة وفق متطلبات الفئة الأولى الممتازة في جافزا، وتعزّز قدرة المجموعة على تقديم حلول متكاملة لسلاسل التوريد في دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي ذلك امتداداً للتطوّر المستمر لمنظومة التجارة في دبي، بما يواكب احتياجات الشركات الإقليمية والعالمية.

من جانبه، قال الشيخ عيسى بن حسام آل خليفة، المدير التنفيذي ورئيس القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة آركابيتا، الرئيس التنفيذي لشركة لينتارا العقارية، إن هذا الإنجاز يمثّل ثمرة التركيز المستمر على تطوير أصول لوجستية عالية الجودة، والمصممة لتلبية المتطلبات التشغيلية للمستأجرين في جافزا، التي تُعد أحد أهم المراكز اللوجستية في المنطقة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يسهم في تلبية الطلب المتنامي على المرافق اللوجستية المؤسسية في المواقع الاستراتيجية، بما يُعزز كفاءة التوزيع ويُرسخ موثوقية البنية التحتية اللوجستية على المدى الطويل.

ويعكس هذا المشروع الطلب المتواصل على البنية التحتية اللوجستية عالية الجودة المصمّمة وفق متطلبات محدّدة في دبي، في ظل سعي الشركات إلى تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية وتوسيع قدراتها في مجال التوزيع بالقرب من الممرات التجارية الرئيسية.

وتعمل شركة لينتارا العقارية بصفتها مديراً للتطوير خلال مرحلة البناء، على أن تتولى مهام إدارة الأصول فور اكتمال المنشأة.

ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية «آركابيتا» الأشمل للاستثمار في الأصول العقارية الصناعية واللوجستية المؤجّرة في أبرز المراكز اللوجستية الإقليمية الرئيسية.