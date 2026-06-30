«مساكن دبي ريت» يستحوذ على 220 وحدة تاون هاوس في قرية جبل علي



دبي (الاتحاد)

أعلن «مساكن دبي ريت»، أكبر صندوق استثمار عقاري مُدرَج في دول مجلس التعاون الخليجي، عن استحواذه على 220 وحدة من فئة التاون هاوس ضمن مجمّع قرية جبل علي وإضافتها إلى محفظته الاستثمارية، في خطوة جديدة ضمن استراتيجيته للنمو وفق التزاماته المُعلنة، مما يوسِّع حضوره ضمن قطاع الأصول السكنية الفاخرة في إمارة دبي.

وتوسّع صفقة الاستحواذ، بقيمة 894 مليون درهم وفق اتفاقية شراء مسبق، حجم محفظة الصندوق من الأصول السكنية الفاخرة والمُدرّة للدخل المتكرر.

وقال أحمد السويدي، مدير عام شركة «دي إتش إيه أم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، إن الاستحواذ على 220 وحدة تاون هاوس في قرية جبل علي وإضافتها إلى محفظة الشركة، يمثّل خطوةً جديدةً ضمن استراتيجية الشركة للنمو المستدام، وتأتي في أعقاب الاستحواذ الناجح على 56 وحدة في مجمّع «غاردن فيو فيلاز» مطلع العام الجاري.

وأوضح أن هاتين الصفقتين معاً تعكسان التزام الشركة الثابت بتنفيذ خطط النمو المُعلنة عند الإدراج، وتؤكدان قدرتها على دمج أصول سكنية فاخرة ومُدرّة للدخل المتكرر ضمن محفظتها، وفق نهج متدرّج ومدروس، بما يحقق قيمةً مضافة لحملة الوحدات.

وبهذا الاستحواذ، يرتفع إجمالي الوحدات السكنية التي ضمّها «مساكن دبي ريت» إلى محفظته خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 276 وحدة، مما يُجسّد استمرار التنفيذ الفعلي لخط النمو المُلتزَم به.

ومن المتوقع أن تسهم وحدات التاون هاوس الـ220 في قرية جبل علي، ووحدات «غاردن فيو فيلاز» الجديدة، في تحقيق إيرادات إضافية تُقدَّر بنحو 75 مليون درهم بعد بلوغ مرحلة الاستقرار التشغيلي، بما يدعم مسار نمو الصندوق على المدى المتوسط.

ويواصل «مساكن دبي ريت» تقييم فرص استثمارية واعدة ذات قيمة مضافة ضمن محفظة مشاريع «دبي القابضة» السكنية، تشمل مشروع «لانتانا هيلز» في «مجمع دبي للعلوم»، ووحدات جديدة في «دبي وورف»، إلى جانب مجمّع من الوحدات السكنية المستقلة للعائلات ضمن «مجمّع ذا إيكرز» في منطقة دبي لاند.

وتظل هذه الفرص قيد التقييم وفق السياسة الاستثمارية للصندوق واستراتيجية محفظته والعوائد المستهدفة طويلة الأجل.