«فلاي دبي» تُصدر تقريرها الأول حول الاستدامة وتعلن خطة خمسية لتحقيق أهدافها



دبي (الاتحاد)

أطلقت «فلاي دبي» تقريرها الأول للاستدامة لعام 2025 بعنوان «الانطلاق نحو المستقبل 2025»، والذي يحدّد التنفيذ الرسمي لاستراتيجية الاستدامة الخاصة بالناقلة والممتدة لخمس سنوات.

وتم إعداد التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير «GRI» ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «SDG».

ويؤكد التقرير، الذي يرتكز على ستة محاور أساسية في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة «ESG»، التزام الناقلة بتحقيق مستقبل أكثر استدامة، مع تنامي شبكة خطوطها، وتقليل أثرها البيئي، ودعم المجتمعات التي تخدمها.

وخلال العام 2025، أجرت «فلاي دبي» تقييماً مزدوجاً للأهمية النسبية، شمل تقييماً للأثر البيئي لتحديد كيفية تأثير عملياتها على البيئة والمجتمع، وتقييماً للأهمية المالية لبيان كيفية تأثير قضايا الاستدامة على القيمة المؤسّسية للشركة وأدائها.

وأسهمت هذه الاستنتاجات في وضع استراتيجية استدامة جديدة مدتها خمس سنوات، تتضمن مؤشرات أداء رئيسية واضحة لتحقيق طموحات فلاي دبي والمضي قُدماً نحو المستقبل.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي، إن قيادة شركة طيران برؤية مستقبلية تعني تحمُّل مسؤولية تتجاوز الأسواق التي نخدمها لتشمل الأجيال التي سترث نتائج قرارات اليوم، ويعكس التقرير الأول للاستدامة هذه المسؤولية والتزام فلاي دبي بجعل ذلك في صميم إدارة الشركة، وانطلاقاً من رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام يحقق الحياد المناخي خالٍ من الانبعاثات الكربونية، فإننا عازمون على تحقيق نمو يعكس طموحات دولتنا ويحافظ على الإرث الذي نبنيه معاً.

وتواصل «فلاي دبي» دورها المحوري في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران، ويمثّل التقرير الأول للاستدامة علامة فارقة، فهو يعكس التقدم الذي حققته والتوجه الواضح الذي وضعته الشركة لتحقيق نمو مسؤول.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن الاستدامة ستبقى المحرك الرئيس لتوجه فلاي دبي الاستراتيجي، ونحن نواصل بناء مستقبل مستدام ومسؤول، ويمثّل هذا التقرير علامة بارزة، فهو يعكس التقدم الذي أحرزناه والتوجه الواضح الذي وضعناه لتحقيق نمو مسؤول.

وأضاف: أنجزنا في 2025 أول تقييم شامل للاستدامة، ووضعنا استراتيجية مركزة مدتها خمس سنوات، مما مكّننا من تحديد أولويات المجالات التي يمكننا من خلالها تحقيق أكبر الأثر«، مؤكداً أهمية هذه الجهود في بناء شركة مرنة قادرة على التكيف مع متطلبات الصناعة واللوائح التنظيمية المتغيرة.

ويتضمن تقرير «الانطلاق نحو المستقبل 2025» للاستدامة، ستة محاور تشمل «عمليات متكاملة للمناخ»، إذ يبدأ العمل الخاص بالمناخ لشركة فلاي دبي من عملياتها اليومية، وتلتزم «فلاي دبي» بتحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في جميع عملياتها، و«المسؤولية البيئية» عبر إدارة الشركة تأثيرها البيئي من خلال إعادة تدوير النفايات، والاستخدام المسؤول للموارد، وحماية الحياة البرية.

ويقوم المحور الثالث «الإنسان في صميم عملنا» على استثمار الناقلة في موظفيها، ودعم المجتمعات التي تخدمها، وتُعزيز الربط بين الأسواق.

ويمتد التزام «فلاي دبي» وفق المحور الرابع «معاً أقوى» إلى ما هو أبعد من عملياتها، حيث تدعم الشركة المجتمعات التي تعمل فيها، وتتعاون مع المورّدين الذين يشاركونها قيمها، وتؤسّس لشراكات مع منظمات تُحدث أثراً اجتماعياً إيجابياً.

وبحسب المحور الخامس «التميز في السلامة والامتثال والخدمات»، تُشكّل السلامة والامتثال والتميز في الخدمة ركائز عمليات فلاي دبي، ويدمج نهجها إدارة السلامة المنهجية مع تقديم تجربة عملاء راسخة في جميع مراحل رحلة العميل.

وأما المحور الأخير «طيران ذكي - ناقلة ذكية»، فيعتبر الابتكار هو محرّك عمليات فلاي دبي، إذ تستخدم الشركة الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتعزيز السلامة، وخفض التأثير البيئي مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.

ويمثّل هذا الإنجاز بداية رحلة «فلاي دبي» في مجال إعداد تقارير الاستدامة، ويعزّز التزامها بالتحسن المستمر للأداء والشفافية.