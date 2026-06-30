«تعزيز» تدرس تطوير منشأة عالمية لإنتاج مادة «MDI» في الرويس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «تعزيز» عن إطلاق دراسة جدوى مشتركة مع شركتي «كوفيسترو -XRG» لتقييم تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج مادة «ثنائي فينيل ميثان ثنائي الإيزوسيانات - MDI» ضمن «منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية» في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.

تصل الطاقة الإنتاجية المحتملة للمنشأة المقترَحة إلى 660 ألف طن سنوياً، لتصبح ضمن أكبر منشآت إنتاج مادة «MDI» على مستوى العالم، والتي تُعد مكوّناً أساسياً في تصنيع الرغوات عالية الأداء ومواد العزل، وتدخل في تطبيقات عديدة تشمل قطاع البناء وصناعة المركبات، بالإضافة إلى الأثاث والمنتجات الاستهلاكية.

وتدعم هذه الدراسة استراتيجية «تعزيز» للتوسع في قطاع الكيماويات التخصصية ذات القيمة العالية، للمساهمة في دعم القدرات التصنيعية المحلية، وتحقيق أهداف النمو الصناعي في دولة الإمارات.

وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: تُعد MDI مادة كيماوية استراتيجية تدعم مجموعة من القطاعات عالية النمو من بينها البناء والمركبات والمواد المتقدمة، وهو ما يتيح فرصة مهمة لتوطين إنتاجها داخل دولة الإمارات للاستفادة منها في هذه القطاعات.

وبفضل خبرتها العالمية ودورها الرائد في تقنيات «MDI» وسجلها التشغيلي الحافل في هذا المجال، تُعد «كوفيسترو» شريكاً مهماً يتيح لنا تقييم هذه الفرصة والاستفادة منها على نطاق واسع.

ويجمع هذا التعاون بين المنصة الصناعية المتكاملة لـ«تعزيز» في الرويس، وريادة «كوفيسترو» العالمية في تقنيات «MDI» والبوليمرات عالية الأداء، ودور «XRG» في دعم استراتيجية النمو والتوسع العالمي لـ«أدنوك» في قطاع الكيماويات.

من جهته، قال الدكتور ماركوس شتايلمان، الرئيس التنفيذي لشركة «كوفيسترو»: يؤكد تعاوننا مع «تعزيز» على سعينا المشترك لتطوير قدرات كيماوية عالمية المستوى في دولة الإمارات استجابةً للطلب العالمي المتنامي، فيما يتيح لنا الجمع بين الريادة التقنية والخبرة التشغيلية لدى «كوفيسترو» والمنصة الصناعية المتكاملة ل «تعزيز»، المساهمة بشكل فعال في دعم نمو عملائنا وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية.

وتُعد مادة «MDI» جزءاً محورياً من الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مايو الماضي بين «تعزيز» و«ألفا ظبي القابضة»، إحدى أكبر شركات الاستثمار وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى دراسة تطوير كيماويات جديدة في دولة الإمارات.

وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية وإصدار قرارات الاستثمار النهائية، من المخطط أن تسهم هذه الاتفاقية في إضافة نحو 2.2 مليون طن سنوياً من الطاقة الإنتاجية الجديدة للكيماويات، واستقطاب استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.

وتمثّل منطقة «تعزيز» للصناعات الكيماوية في الرويس إحدى أبرز مزايا المشروع المقترح، حيث تتيح وصولاً مباشراً إلى مواد أولية رئيسة تشمل الكلور والميثانول والأمونيا، إلى جانب مرافق خدمات صناعية متكاملة وبنية تحتية لوجستية متطورة.

ويسهم هذا التكامل في تعزيز الكفاءة التنافسية، وضمان موثوقية الإمدادات، وخفض الانبعاثات الكربونية لعمليات الإنتاج، فضلاً عن دعم تلبية الطلب العالمي المتنامي على المواد المستدامة.

ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على مادة «MDI» نمواً مستمراً مدفوعاً باستخداماتها في تطبيقات العزل ومواد البناء ومكوّنات قطاع التنقل والتطبيقات الاستهلاكية. ومع محدودية الإمدادات الإقليمية، يسهم الإنتاج المحلي في تعزيز الإحلال محل الواردات، وتقوية مرونة سلاسل الإمداد، ودعم تطوير سلاسل قيمة صناعية لاحقة داخل دولة الإمارات والمنطقة.

وستشمل الدراسة تقييم الجدوى الفنية والتجارية والاقتصادية للمنشأة المقترحة، بهدف دعم اتخاذ قرار استثماري مستقبلي.

جدير بالذكر أن مشاركة «XRG» في الدراسة تدعم الاستفادة من منصة الاستثمارات العالمية لـ«أدنوك» في قطاع الكيماويات، وذلك عقب استحواذ «XRG» على «كوفيسترو» في عام 2025 ضمن استراتيجية «أدنوك» للتوسع في القطاع. وضمن هذا الإطار، تدعم «تعزيز» و«XRG» و«كوفيسترو» هدف «أدنوك» بأن تصبح ضمن أكبر ثلاث شركات في قطاع الكيماويات عالمياً.

