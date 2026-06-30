«بلدكو» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 50% في مجموعة AG



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» توقيع مذكرة تفاهم لإطار استراتيجي للاستحواذ مع مجموعة AG، وذلك لوضع الإطار المتفق عليه الذي ستقوم بموجبه «بلدكو» بالاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 50% في مجموعة AG، وذلك رهناً بموافقة الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو، واستكمال الشروط السابقة المتفق عليها، بما في ذلك إجراء العناية الواجبة، والتقييم المستقل، وإبرام مستندات الصفقة النهائية، والحصول على الموافقات المؤسسية، والموافقات التنظيمية المعمول بها.

وتمثل هذه الصفقة إحدى أهم المحطات الاستراتيجية في تاريخ بلدكو، كما تمثل بداية التحول طويل الأجل للشركة إلى شركة قابضة استثمارية متنوعة من خلال الاستحواذات المنضبطة، والشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات طويلة الأجل المعززة للقيمة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم للإطار الاستراتيجي للاستحواذ في أبوظبي خلال اجتماع رفيع المستوى حضره كبار ممثلي المؤسستين. وأُقيمت مراسم التوقيع بحضور ناصر محمد الجنيبي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (ADAFSA)، إلى جانب كبار التنفيذيين وممثلي القيادات في الهيئة، بما يعكس أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص الرائدة دعماً للتنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات ونموها المستقبلي.

وقال ناصر محمد الجنيبي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: تعكس الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التزام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بدعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات إمارة أبوظبي نحو بناء اقتصاد مستدام ومتطور. ويسهم التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة في تحفيز الابتكار ودعم جهود الهيئة في تطوير بنية تحتية غذائية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وقال رشيد على رشيد العميره، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بلدكو: تمثل هذه الصفقة نقطة تحول استراتيجية في مسيرة شركة بلدكو، وتجسد التزام مجلس الإدارة بتنفيذ رؤية طموحة تهدف إلى إعادة تموضع الشركة وتعزيز مكانتها، بما يحقق نمواً مستداماً وقيمة طويلة الأجل لمساهمينا، وتتمتع مجموعة AG بسجل حافل يمتد لأكثر من خمسة عقود من النجاح والتميز التشغيلي، ونرى في هذه الشراكة تكاملاً بين الخبرات والقدرات والإمكانات المالية للطرفين، بما يؤسس لمنصة استثمارية قوية قادرة على تحقيق قيمة مضافة ومستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

