الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«طيران الإمارات» أول ناقلة تشغّل طائرة «بوينج 777» محوّلة من الركاب إلى الشحن

«طيران الإمارات» أول ناقلة تشغّل طائرة «بوينج 777» محوّلة من الركاب إلى الشحن
30 يونيو 2026 18:39

 
دبي (الاتحاد)
حققت طيران الإمارات إنجازاً جديداً في خططها لتوسيع أسطول الشحن، بعدما أصبحت أول ناقلة شحن جوي تشغّل طائرة من طراز بوينج 777-300ERSF محوّلة من طائرة ركاب لطائرة شحن.
وبدأت الطائرة عملياتها التجارية برحلة من دبي إلى هونغ كونغ، نقلت خلالها 100 طن من الشحنات.
وتوفّر الطائرة الجديدة سعة شحن تصل إلى 100 طن، وحجماً إجمالياً للشحن يبلغ 811 متراً مكعباً، بزيادة قدرها 25% في حجم الشحن مقارنة بطائرات الشحن المنتجة أساساً من طراز بوينج 777F، كما تضم الطائرة المحوّلة 47 منصة شحن، أي أكثر بعشرة منصات شحن مقارنة بطائرة بوينج 777F، ما يجعلها مناسبة بشكل خاص لنقل الشحنات كبيرة الحجم، مثل بضائع التجارة الإلكترونية، التي تشكّل حالياً نحو 20% من إجمالي حجم الشحن الجوي عالمياً، مع توقعات بمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.
وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، إن دخول أول طائرة بوينج 777-300ERSF محوّلة إلى طائرة شحن ضمن أسطول طيران الإمارات، يمثّل مرحلة جديدة في جهودنا لتعزيز كفاءة أصولنا التشغيلية ورفع مرونة عملياتنا، ونعمل على الاستفادة المثلى من أصول أسطولنا من خلال تحويل طائرات بوينج 777-300ER الأقدم من الركاب إلى الشحن، بما يواكب الطلب المتنامي على سعات الشحن الجوي لنقل البضائع بسرعة وكفاءة إلى مختلف أنحاء العالم.
وأضاف: بالاعتماد على أسطولنا المتنامي من طائرات بوينج 777F المخصّصة للشحن، تمكّنا بالفعل من توسيع شبكة رحلات الشحن العالمية من أكثر من 40 وجهة في فبراير الماضي إلى 62 وجهة حالياً مع استمرار التوسع.
وتعد طائرة البوينج 777-300ERSF المحوّلة سادس طائرة شحن جديدة تنضم إلى أسطول الإمارات للشحن الجوي منذ مارس 2026، بعد 5 طائرات بوينج. 777Fمخصصة للشحن.
وضمن استراتيجية التوسع الطموحة، ستتسلم الإمارات للشحن الجوي 5 طائرات بوينج 777F إضافية بحلول نهاية العام، كما ستضيف الإمارات للشحن الجوي 3 طائرات بوينج 777-300ERSF محوّلة إلى أسطولها في عام 2027.

 

أخبار ذات صلة
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
طيران الإمارات أفضل ناقلة جوية في العالم ضمن جوائز "بيزنس ترافلر"
طيران الإمارات
آخر الأخبار
«أدنيك أبوظبي»
اقتصاد
«أدنيك» تحصد جائزة SAP للتميّز في التحول الرقمي
اليوم 14:29
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية
اقتصاد
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية وتوسّعها العالمي
اليوم 14:29
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اقتصاد
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اليوم 14:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©