«دناتا» تجدد رخصة تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار أمستردام شيفول

دبي (الاتحاد)

جددت دناتا، العالمية لخدمات الطيران والسفر، رخصة تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار أمستردام شيفول في هولندا، بما يعزز حضورها في واحد من أهم مراكز الطيران في أوروبا.

وجاء التجديد عقب مناقصة عامة تنافسية طرحها مشغل المطار، ما يتيح لدناتا مواصلة تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار أمستردام شيفول خلال السنوات السبع المقبلة، بالتزامن مع دخول المطار مرحلة جديدة في إدارة عمليات المناولة الأرضية.

وتقدم دناتا خدماتها لعملاء من الناقلات الجوية في أمستردام منذ أكثر من عقد، حيث توفر خدمات المسافرين، والأمتعة، وساحة المطار، والشحن لمجموعة متنوعة من كبريات الناقلات الدولية والمشغلين المتخصصين.

وتدعم الشركة حالياً أكثر من 20 شركة طيران للركاب والشحن في مطار شيفول، من خلال فريق يضم أكثر من 1200 موظف، يتولون مناولة نحو 500 ألف طن من الشحنات ونحو 16 ألف رحلة سنوياً.

وقال تيمو فان سبيلن، مدير عام شركة دناتا هولندا، إن التجديد يعكس الثقة في فرق عملنا، وقدراتنا التشغيلية، والتزامنا بتقديم خدمات آمنة وموثوقة ومتسقة لشركات الطيران والمسافرين.

ويؤكد تجديد الرخصة أيضاً التزام دناتا طويل الأمد تجاه أمستردام وهولندا، حيث تواصل الشركة الاستثمار في كوادرها، وبنيتها التحتية، وقدراتها التشغيلية، ويشمل ذلك منشأة «دناتا كارجو سيتي أمستردام»، التي تعد واحدة من أكبر المرافق من نوعها، بطاقة سنوية تبلغ 600 ألف طن، وباستثمار يصل إلى 70 مليون يورو.

وعالمياً، تقدّم دناتا خدمات متكاملة في المناولة الأرضية، والشحن، والسفر، والتموين والتجزئة، في 37 دولة عبر ست قارات، وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وخلال السنة المالية 2025-2026، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 888 ألف حركة طائرة، ونقلت 3.2 مليون طن من الشحنات.