«كهرباء دبي» تحقق 92.3% في مؤشر ثقافة الاستدامة لعام 2025



دبي (الاتحاد)

واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي تسجيل أعلى النتائج في مؤشر ثقافة الاستدامة الموجه للموظفين خلال عام 2025، وذلك استناداً إلى استبيان مؤسسي شارك فيه قرابة 4000 موظف.

وحققت الهيئة نسبة 92.33% في هذا المؤشر لعام 2025، متجاوزةً بفارق كبير متوسط نتائج الجهات الأخرى المشاركة في الاستبيان، والذي بلغ 63.9%، بما يعكس ريادتها وتميز أدائها ومواصلتها تحقيق نتائج متقدمة تفوق المتوسط العام للجهات المشاركة.

ويهدف مؤشر ثقافة الاستدامة إلى قياس مدى فهم الموظفين للاستدامة وتطبيقها في حياتهم اليومية، وتحديد العوامل التي تسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة أو التحديات التي تواجهها.

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على مستويات الوعي المتقدمة التي سجلها الموظفون حول مفاهيم الاستدامة، مشيداً بالتزامهم بتطبيقها في بيئة العمل.

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تعتبر في مصاف أفضل المؤسسات عالمياً في مؤشر ثقافة الاستدامة وذلك نتيجة حرصها الدائم على نشر الوعي، وتعزيز تطبيق ممارسات الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في ثقافتها المؤسسية وعملياتها وأنشطتها على مستوى جميع قطاعاتها.

وأضاف معاليه: نحرص على تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ونستثمر في الإنسان بوصفه محوراً أساسياً في دفع مسيرة التنمية المستدامة والشاملة، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وقال: تعكس النتائج الملفتة التي نحققها في مؤشر ثقافة الاستدامة حرص الموظفين والهيئة على ترسيخ مفاهيم الاستدامة ونشرها وتطبيقها، وتوسيع نطاق المساهمات الفاعلة لتسريع تحقيق التقدم المنشود ونتبنى استراتيجيات تعزز الثقافة المؤسسية القائمة على قيم الاستدامة ومفاهيمها، وتوطيد التعاون لمواجهة التحديات المتغيرة ونطلق المبادرات والمنصات التعليمية والتوعوية لرفع مستوى وعي الموظفين حول أحدث ممارسات الاستدامة وصون الطبيعة وإثراء التنوع الحيوي، وتحفيز تفاعلهم مع قضايا الاستدامة.

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في هيئة كهرباء ومياه دبي: نجحت مبادراتنا التعليمية والتفاعلية في تطوير قدرات الموظفين وإطلاعهم على أحدث الممارسات العالمية في مجال الاستدامة والحياد الكربوني. ونواصل تحفيز التنافس الإيجابي لترسيخ مكانة الهيئة في طليعة المؤسسات الخدماتية العالمية الحريصة على ضمان مستقبل أكثر استدامة لأجيالنا الحالية والقادمة.

ومن خلال مبادرة «تواصل الاستدامة»، تنظم الهيئة العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، كما تقيم الجلسات التوعوية ضمن برنامج «حديث الاستدامة» الذي يهدف إلى تثقيف الموظفين وإطلاعهم على أحدث مواضيع الاستدامة والتغير المناخي على المستوى المحلي والعالمي وعلى مستوى الهيئة.

يشار إلى أن الاستبيان الخاص بمؤشر ثقافة الاستدامة يركز على المحفزات الأساسية لثقافة الاستدامة، والتي تشمل الأبعاد الفردية «العناصر النفسية والسلوكية» والأبعاد المؤسسية «آليات الدعم والبنية التحتية».