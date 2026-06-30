نتائج مبادرة «ارتقاء» تكشف عن تطور جودة خدمات الاتصالات بالدولة

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، نتائج الدورة الأحدث من مبادرة «ارتقاء»، البرنامج الوطني الرائد الذي يواصل تطوير تجربة المتعامل في مراكز خدمات الاتصالات، بما يعكس توجُّه الإمارات نحو الريادة في جودة الخدمات والتحول الرقمي.

وتعتمد مبادرة «ارتقاء» على إطار متكامل يقيس جودة الخدمات عبر مختلف مراحل رحلة المتعامل، بدءاً من الوصول إلى مركز الخدمة، مروراً بجودة التفاعل، ووصولاً إلى تقييم الخدمات الرقمية والحلول المبتكرة.

وتشمل أدوات التقييم زيارات «المتسوق السري» إلى جانب استطلاع آراء المتعاملين بشكل مباشر، بما يضمن تقديم صورة دقيقة وشاملة عن مستوى الأداء.

وقال المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نتائج مبادرة ارتقاء تعزز استمرار التقدم في كفاءة الأداء التشغيلي لقطاع الاتصالات، مدعوماً بجهود مزودي الخدمة والتزامهم بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية وتطوير خدماتهم بشكل مستمر».