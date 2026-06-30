6277 مليونيراً جديداً في الإمارات خلال 2025 بنمو 3.5%

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

كشف تقرير الثروة العالمية السنوي لعام 2026 عن ارتفاع عدد المليونيرات في دولة الإمارات إلى 183 ألف مليونير يملكون أصولاً صافية بأكثر من مليون دولار، وذلك بنهاية عام 2025، الذي شهد استقطاب 6277 مليونيراً جديداً، بمعدل نمو بلغ 3.5 % على أساس سنوي.

ووفقاً للتقرير الصادر عن بنك «يو بي إس» السويسري، حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، بعد اليابان، من حيث نمو الثروة الوسطية لكل شخص بالغ خلال الفترة من 2020 إلى 2025، مسجلة نمواً تراكمياً تجاوز 40% بالعملة المحلية بعد تعديل التضخم، مما يشير إلى أن ثروة الشريحة المتوسطة من السكان شهدت قفزة حقيقية وقوية خلال السنوات الماضية، وليس فقط ثروات الأثرياء.

وأكد التقرير المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة أولى لرؤوس الأموال والأثرياء في المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن التدفق القياسي للأثرياء يعكس الأوضاع الاقتصادية المزدهرة التي تشهدها الدولة، التي صنفها ضمن قائمة أفضل 30 سوقاً عالمياً في متوسط الثروة لكل شخص بالغ.

وشكلت الاستثمارات والأصول الماليّة الحصة الأكبر من ثروات الأفراد في الدولة بنسبة بلغت 59.2% من إجمالي الثروة، بحسب التقرير، الذي أكد تمتع دولة الإمارات ببيئة ائتمانية صحية عكستها انخفاض نسبة الديون للغاية مقارنة بحجم الثروة الإجمالي، حيث لا تمثل الديون سوى 6% فقط من إجمالي ثروة الأفراد.

وبحسب نتائج التقرير، حققت دولة الإمارات أداءً لافتاً في مستويات ثروات الأفراد، مع ارتفاع متوسط الثروة لكل شخص بالغ في الإمارات ليصل إلى 157.612 دولاراً، مما يضع الدولة في المرتبة الـ 29 عالمياً، فيما استقر متوسط ثروة الفرد البالغ في الإمارات ضمن النطاق المرتفع عالمياً بين 20% و45% خلال الفترة من 2020 وحتى 2025.



الثروات الفائقة

وأفاد التقرير أن النمو لم يقتصر على دخول مليونيرات جدد فحسب، بل شهدت فئات «الثروات الفائقة»، التي تتجاوز 5 ملايين دولار حتى 100 مليون دولار، نمواً سنوياً مركباً قوياً منذ عام 2000 وحتى 2025، ويبلغ إجمالي أصحاب هذه الثروات حالياً 21.000 شخص بالغ في الإمارات.

وبلغت نسبة النمو في عدد الأفراد من أصحاب الثروات من فئة (5-10 ملايين دولار) 9%، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 7%، فيما نمت ثرواتهم الجماعية بنسب 9% كذلك، مقابل متوسط عالمي بلغ 7.9%.

وقفز عدد الأفراد في فئة (10 - 50 مليون دولار)، بنسبة 10.6%، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 7.2%، فيما ارتفعت ثروتهم الجماعية بنسبة 11.7%، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 8.3%، كما ارتفع عدد الأفراد في فئة (50 - 100 مليون دولار) بنسبة 10.1%، مقارنة متوسط عالمي بلغ 8.4%، ونمت ثروتهم الجماعية بنسبة13.2%، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 8.4%.



تصنيف عالمي

على الصعيد العالمي، ارتفع عدد المليونيرات بالدولار الأميركي بنسبة 1.5% عالمياً في عام 2025، ما يعادل نحو مليون مليونير جديد، أو أكثر من 2.600 مليونير جديد يومياً، حيث استحوذت الولايات المتحدة على ما يقرب من نصفهم.

وواصلت سويسرا تصدر التصنيف العالمي لمتوسط الثروة لكل شخص بالغ بقيمة 910.382 دولاراً، تليها الولايات المتحدة ولوكسمبورغ، بينما ظل البالغون في أميركا الشمالية هم الأكثر ثراءً في المتوسط بقيمة 660 ألف دولار.

ولفت تقرير «يو بي إس» إلى أن الثروة الشخصية العالمية توسعت في عام 2025 بأسرع وتيرة لها منذ عام 2017، مسجلة نمواً مزدوجاً للعام الثالث على التوالي وبنسبة بلغت 10.8%، مدفوعة بأسواق مالية قوية وارتفاع الأصول غير المالية.

وأشار التقرير إلى تصدر أسواق الشرق الأوسط وأوروبا النمو الأسرع في الثروة بنسبة 17.5%، تليها الأميركتان بنسبة 8.5%، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.9%.