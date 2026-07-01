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اقتصاد

أسعار الذهب تسجل أدنى مستوياتها خلال 7 أشهر

أسعار الذهب تسجل أدنى مستوياتها خلال 7 أشهر
1 يوليو 2026 09:12

تراجعت أسعار الذهب، ⁠اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط مخاوف متزايدة إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب ​في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 3979.41 دولار للأوقية حتى الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش.

وتراجع سعر المعدن النفيس في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.1% إلى 3992.70 دولار اليوم.

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وسجل الذهب ‌أمس أكبر انخفاض ⁠فصلي له منذ 2013، وانخفض للشهر الرابع على التوالي في يونيو.

وارتفع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، كما صعدت ⁠عوائد سندات الخزانة ​الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 57.75 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.6 % إلى ​1542 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ⁠نوفمبر الماضي، وهبط سعر البلاديوم 0.4 % إلى 1199.34 دولار.

المصدر: وام
الذهب
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