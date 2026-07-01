«الاتحاد للطيران» تعزّز رحلاتها إلى بروكسل ودكا وكراكوف وزنجبار وبالما



أبوظبي (الاتحاد)

عزّزت الاتحاد للطيران من سعتها عبر شبكتها استجابةً للطلب المتزايد، مع تحويل خط أبوظبي- دكا من رحلات موسمية إلى رحلات على مدار العام، وزيادة عدد رحلاتها إلى بروكسل وكراكوف، وتوسيع نطاق رحلاتها الموسمية إلى زنجبار وبالما دي مايوركا، في انعكاس واضح للنمو المستمر في الطلب، مع زيادة السعة في المناطق التي شهدت أعلى مستويات الطلب.

وأعلنت الناقلة عن تعديل جدول رحلاتها بين أبوظبي ودكا، التي انطلقت في 26 يونيو برحلة افتتاحية كاملة العدد، لتصبح على مدار العام مع أربع رحلات أسبوعية على متن طائرة بوينغ 777، التي تضم 28 مقعداً في درجة الأعمال و374 مقعداً في الدرجة السياحية.

وتأتي الخطوة لخدمة الجالية البنغلاديشية الكبيرة المقيمة في الإمارات، ونقل كميات كبيرة من البضائع، مما يدعم التجارة بين البلدين.

وتم تمديد رحلات الاتحاد الموسمية بين أبوظبي وزنجبار حتى 31 مارس 2027، متجاوزةً بذلك موعد انتهائها السابق في سبتمبر، وذلك نظراً للإقبال الكبير على هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

أما الرحلات الموسمية بين أبوظبي وبالما في مايوركا، التي تُشغلها طائرة إيرباص A321LR، فقد تم تمديدها حتى 18 أكتوبر 2026.

وستزيد الشركة رحلاتها بين أبوظبي وكراكوف إلى أربع رحلات أسبوعياً ابتداءً من 27 يوليو 2026، بعد أن كانت ثلاث رحلات فقط، وذلك استجابةً للطلب القوي على السفر إلى جنوب بولندا.

وتُشغّل هذه الرحلات الموسمية على متن طائرات A321LR، وتربط أبوظبي بإحدى أهم المدن الثقافية في أوروبا.

كذلك، سترتفع الرحلات بين أبوظبي وبروكسل من 7 رحلات إلى 11 رحلة أسبوعية ابتداء من 15 ديسمبر، بزيادة أربع رحلات أسبوعية على متن طائرة إيرباص A321LR التي تضم الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إن إقبال ضيوف الاتحاد للطيران فاق التوقعات، مع طلب قوي في أسواق مُختلفة، من بروكسل ودكا إلى كراكوف وزنجبار وبالما، حيث تستجيب الشركة لذلك بزيادة السعة، فيما تُسهم هذه الرحلات الإضافية والخدمات الموسمية المُمتدة في جلب المزيد من الزوّار إلى أبوظبي، مع تعزيز الربط عبر شبكتها العالمية المُتنامية.