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اقتصاد

«فلاي دبي» تدشّن رحلاتها اليومية المباشرة إلى بانكوك

«فلاي دبي» تدشّن رحلاتها اليومية المباشرة إلى بانكوك
1 يوليو 2026 16:05

 
دبي (الاتحاد)
دشّنت شركة «فلاي دبي» رحلاتها اليومية المباشرة إلى مطار دون موينغ الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، التي باتت تمثّل الوجهة الثانية للناقلة في تايلاند بعد «كرابي».
وهبطت الرحلة الافتتاحية القادمة من المبنى 3 بمطار دبي الدولي، وسط استقبال رسمي وترحيب برشاشات المياه التقليدية.
وأكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، أن إطلاق الرحلات اليومية المباشرة إلى بانكوك يوفّر بوابة جديدة تلبي تطلعات العملاء للسفر بغرض الترفيه أو الأعمال، مشيراً إلى أن هذا المسار سيسهم بشكل فاعل في تسهيل ونمو حركة التجارة والسياحة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران.
وأوضحت ثاباني كياتفايبول، محافظ هيئة السياحة في تايلاند، أن تدشين هذه الرحلات عبر طائرات «بوينغ 737 ماكس» يضيف سعة تشغيلية هامة للسوق التايلاندية خلال موسم الصيف واستعداداً لذروة السفر نهاية العام، ولفتت إلى أهمية سوق الإمارات والشرق الأوسط، الذي يرفد بلادها بمسافرين ذوي إنفاق مرتفع، حيث استقبلت تايلاند أكثر من 188 ألف زائر من المنطقة منذ بداية العام الجاري وحتى أواخر يونيو 2026.
وفي السياق ذاته، أشار سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، إلى أن الوجهة الجديدة توفر خيارات سفر مريحة انطلاقاً من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تزامناً مع زخم العطلات الصيفية.
ومما يعزّز أهمية هذه الخطوة، إدراج الرحلات الجديدة ضمن اتفاقية الرمز المشترك مع «طيران الإمارات»، ما يوفّر للمسافرين رحلات ربط سلسة، وتذكرة موحدة، وإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات العالمية.
وتُعد بانكوك أحدث إضافات «فلاي دبي» لشبكتها المتنامية، وذلك عقب إطلاق رحلاتها مؤخراً إلى بنغازي الليبية، وقبيل بدء تسيير رحلاتها إلى بوكارا النيبالية في شهر سبتمبر المقبل، بما يعكس التزام الناقلة بفتح أسواق جديدة باستمرار.

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