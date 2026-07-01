«دائرة المالية – أبوظبي» تُطلق دورة الموازنة الحكومية لعام 2027



أبوظبي (الاتحاد)

عقدت دائرة المالية – أبوظبي، دورة الموازنة الحكومية، التي تُعد أولى مراحل إعداد موازنة عام 2027.

واستضافت الدائرة الفعالية في متحف زايد الوطني بحضور أكثر من 240 مسؤولاً يمثلون 50 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، في مشهد يعكس مستوى التنسيق المشترك والتكامل الاستراتيجي الذي باتت تتميز به منظومة الإدارة المالية العامة لأبوظبي.

ونُظّم هذا الحدث تحت شعار «الوجهة، الانضباط، الإنجاز»، حيث شهد نقاشات منهجية تتوافق مع توجه الإمارة الراسخ نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والتخطيط المالي متعدد السنوات، بوصفه ركيزةً محوريةً في بناء مستقبل مالي مستدام، خاصة فيما يتعلق بمواءمة الأولويات الاستراتيجية مع التخطيط والتنفيذ المالي. كما سلّط هذا الحدث الضوء على دور هذا التوجه في توفير رؤيةً استشرافية تُمكّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات مالية استباقية مدروسة تُرسّخ الاستقرار المالي على المدى البعيد وتتوافق مع الأولويات الحكومية.

وعلى هامش هذا الحدث، كرّمت دائرة المالية – أبوظبي عدداً من الجهات الحكومية التي حصلت على جائزة الموازنة للتميز بدورتها الأولى والتي أطلقتها الدائرة العام الماضي، وذلك تقديراً لإسهاماتها الاستثنائية في تطوير منظومة إدارة الموازنة وتعزيز ثقافة المساءلة والأداء المؤسسي.

وقالت بثينة المزروعي، مدير عام الشؤون المالية الحكومية في دائرة المالية – أبوظبي: «يشكّل هذا الحدث السنوي نقطة الانطلاق لدورة الموازنة الحكومية باعتبارها الأداة الاستراتيجية الأكثر أهمية لتحقيق أهداف البرامج الحكومية المختلفة وضمان الانضباط المالي، ويُعد التعاون الحكومي لإعداد الموازنة نهجاً أصيلاً تبنته القيادة الحكيمة في إمارة أبوظبي منذ عقود، حيث عزّز القدرة على التعامل باحترافية مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية».

وأضافت: «اليوم، قدمت لنا جائزة الموازنة للتميز أربعة نماذج مميزة يمكن لجميع المختصين مراجعتها والاستفادة منها».

وشملت قائمة المؤسسات الحاصلة على جائزة الموازنة للتميز، كلاً من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ضمن الفئة الرئيسية للجائزة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن فئة رفع كفاءة الإنفاق وتقييم إدارة المخاطر 2026، ودائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة – أبوظبي عن فئة موازنة البرامج والأداء 2026، ودائرة الثقافة والسياحة عن فئة تنمية الإيرادات 2026.

وركّزت الفعالية على محاور أساسية حول أطر التحول نحو نموذج مالي حكومي أكثر تكاملاً وترابطاً يجمع بين مراجعات الإنفاق، ومنهجيات حساب التكاليف، والموازنة القائمة على البرامج والأداء، فضلاً عن سبل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الأهداف الاستراتيجية الحكومية، حيث تعكس هذه النقاشات التزام دائرة المالية – أبوظبي بتطوير المنظومة واعتماد أطر مالية أكثر وضوحاً واستدامة في إدارة المالية العامة للإمارة.

وتواصل دائرة المالية – أبوظبي مسيرتها في قيادة التطوير المنهجي للإدارة المالية العامة، من خلال تعميق الشراكة مع الجهات الحكومية وتطوير أدوات التخطيط المالي وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، بصورة تعكس عزم الإمارة المتواصل على بناء منظومة مالية عامة تجمع بين الإنفاق الفعال والكفاءة والقدرة على تحقيق التطلعات التنموية لأبوظبي والاستدامة المالية لمواردها.