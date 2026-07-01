«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «أييسا» الهندسية العالمية



دبي (الاتحاد)

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع خوسيه لويس مانزاناريس أباسولو، الرئيس التنفيذي لشركة أييسا الهندسية العالمية، سُبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجالات الهندسة والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم رؤية إمارة دبي الرائدة في مجال الاستدامة، ودفع عجلة خارطة طريقها نحو التحول الاستراتيجي في قطاع الطاقة.

واستعرض الطاير، خلال اللقاء، أبرز المبادرات الرائدة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي تسهم بشكل فاعل في تطوير بنية تحتية متقدمة لخدمات الكهرباء والمياه في الإمارة وفق أرقى المعايير العالمية، وسلط معاليه الضوء على الخبرات الواسعة والراسخة للهيئة في مختلف مراحل سلسلة القيمة ضمن قطاعي الطاقة والمياه، بدءاً من عمليات الإنتاج والنقل، وصولاً إلى الإدارة المتكاملة للمشاريع.

وأكد معالي الطاير التزام الهيئة الراسخ بتطوير بنية تحتية عالمية المستوى لقطاع الخدمات ترتكز على أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، مبرزاً في الوقت ذاته نهج الهيئة المستقبلي الذي يعتمد على توظيف أحدث التقنيات المبتكرة، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة.

وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود المجمعة تصب مباشرة في إطار ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطاقة المستدامة، ونموذج متميز للمدن الجاهزة لتحديات المستقبل.

من جانبه، قدم خوسيه لويس مانزاناريس أباسولو استعراضاً للحضور العالمي البارز لشركة أييسا الهندسية، مشيراً إلى أنها تُصنّف ضمن أكبر خمسين شركة هندسية على مستوى العالم، فضلاً عن تمتعها بمكانة مرموقة كإحدى أبرز الشركات الرائدة دولياً في تقديم خدمات تقنية المعلومات وقيادة جهود التحول الرقمي.