«دي بي ورلد» تطلق أول مركز لوجستي متكامل للتوزيع الإقليمي في «السخنة لوجستيك بارك»



العين السخنة- مصر (وام)

أعلنت مجموعة «دي بي ورلد»، تدشين أول مركز توزيع لوجستي متكامل في جمهورية مصر العربية في «السخنة لوجستيك بارك»، في خطوة تمثل محطة مهمة في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية المصري.

ويتيح المركز الجديد للشركات العالمية النفاذ إلى السوق المصرية وخدمة المتعاملين على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال مركز توزيع واحد متكامل.

حضر حفل التدشين دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات الدولية.

وتزامن الحدث مع الزيارة الأولى إلى مصر لعيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة دي بي ورلد، منذ توليه منصبه مؤخراً.

وشهد الحدث أيضاً توقيع اتفاقيات مع أول ثلاثة متعاملين عالميين للاستفادة من خدمات مركز التوزيع اللوجستي الجديد.

ومن خلال المركز، تقدم دي بي ورلد حلاً متكاملاً لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية يشمل خدمات الشحن الدولي، وخدمات ميناء السخنة، والتخزين وإدارة المخزون، وتنفيذ الطلبات، والتسهيلات الجمركية، وتنسيق عمليات النقل، بالإضافة إلى الخدمات ذات القيمة المضافة، مثل التجميع والتعبئة وإعادة التعبئة ووضع الملصقات وتخصيص المنتجات.

ويتيح ذلك للشركات خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بكفاءة من موقع واحد، مع الاحتفاظ بملكية المخزون حتى مرحلة التوزيع النهائي.

ويقع المركز بجوار ميناء السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى مقربة من أحد أهم الممرات التجارية في العالم، ما يوفر وصولاً مباشراً إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال عيسى كاظم، إن إطلاق هذا المشروع يمثل فصلاً جديداً في شراكتنا الممتدة مع هذا السوق الحيوي، واصفا مصر بأنها واحدة من أهم وجهاتنا الاستثمارية في المنطقة، وأكد مجدداً الثقة في إمكاناتها كمركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأضاف: يجسد أول مركز للتوزيع اللوجستي في مصر رؤيتنا لإنشاء منظومة متكاملة تربط بين الموانئ والخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد، بما يمكّن الشركات من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بكفاءة أكبر، ونتطلع إلى توسيع استثماراتنا دعماً لرؤية الحكومة المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتؤكد الاتفاقيات الموقعة الثقة المتزايدة في مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتوزيع.

وقال محمد شهاب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد في مصر وبلاد الشام، إن إطلاق مركز التوزيع اللوجستي في السخنة لوجستيك بارك يعزز قدرات مصر التجارية واللوجستية من خلال تمكين الشركات من وضع مخزونها بالقرب من المستهلكبن وخدمة أسواق متعددة من مركز إقليمي واحد، ويسهم هذا النموذج المتكامل في تحسين الكفاءة والمرونة، كما يعزز دور مصر كبوابة استراتيجية تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

كما أعرب عن شكره للحكومة المصرية على دعمها لهذه المبادرة، مؤكداً أنها ستسهم في جذب الاستثمارات، ودعم النمو الصناعي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن دي بي ورلد استثمرت أكثر من 1.4 مليار دولار في تطوير البنية التحتية اللوجستية المتكاملة في مصر، بما يشمل توسعة وتحديث ميناء السخنة، وتطوير السخنة لوجستيك بارك، وإنشاء منشأة جديدة لسلسلة التبريد قيد التطوير حالياً.