أحمد بن سعيد يترأس اجتماع مجلس المناطق الحرة في دبي

دبي (وام)

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرّة بدبي، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس، الذي شهد مناقشة حزمة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر، وتطوير المنظومة التنظيمية للمناطق الحرة، وتعزيز تكامل الخدمات الحكومية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات الاستثمارية تنافسية وجاذبية على مستوى العالم.

واستهل المجلس اجتماعه باستعراض المستجدات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على بيئة الأعمال، مؤكداً أهمية تعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال، وتبني سياسات استباقية تضمن المحافظة على مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب المتغيرات العالمية، بما يعزز استدامة النمو في المناطق الحرة.

وأكد المجلس أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تطوير الإجراءات إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل، عبر بناء منظومة مترابطة تعتمد على التكامل بين الجهات، والتحول الرقمي، والحوكمة الذكية، بما يختصر الوقت والجهد، ويرفع جودة الخدمات، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال وإدارة المخاطر.

وفي هذا الإطار، ناقش المجلس مشروع حوكمة الإجراءات والاشتراطات للمستثمرين خارج الدولة، والذي يمثل تحولاً في آلية إدارة الموافقات للمستثمرين الدوليين، من خلال تطوير نموذج مرن قائم على تصنيف المخاطر، وتبسيط المتطلبات، وتسريع دورة الموافقات، بما يعزز سهولة تأسيس الأعمال واستمرارية الشركات، من دون الإخلال بالمتطلبات التنظيمية والأمنية.