الجمعة 3 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع مؤشر "نيكي" الياباني متأثراً بانخفاض أسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر "نيكي" الياباني متأثراً بانخفاض أسهم التكنولوجيا
2 يوليو 2026 11:18

تراجع المؤشر "نيكي" الياباني اليوم، متأثراً بانخفاض أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وهبط المؤشر" نيكي" بنسبة 0.99 بالمئة إلى 69779.01 بعد أن هوى بأكثر من 2.5 بالمئة في ‌وقت ⁠سابق من الجلسة. في المقابل، ارتفع المؤشر "توبكس" ‌الأوسع نطاقا 0.91 بالمئة إلى 4048.17.

أخبار ذات صلة
تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بفعل مخاوف رفع الفائدة الأميركية
نيكي الياباني يتجاوز حاجز 72 ألف نقطة لأول مرة

ونزل ⁠سهم شركة "أدفانتست" المتخصصة ​في تصنيع معدات ⁠اختبار الرقائق ستة في المئة في حين تراجع ⁠سهم "طوكيو إلكترون" المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق ⁠4.4 بالمئة ، وتراجع كذلك سهم "كيوكسيا" لتصنيع رقائق الذاكرة 9.7 بالمئة.

المصدر: وام
مؤشر نيكي الياباني
التكنولوجيا
آخر الأخبار
رئيس تشيلي يستقبل الزيودي ويؤكد أهمية ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات
اقتصاد
الإمارات تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع تشيلي
اليوم 16:06
شراكة بين «شروق» و«فنادق ماينور» لإدارة «مجموعة الشارقة» للضيافة
اقتصاد
شراكة بين «شروق» و«فنادق ماينور» لإدارة «مجموعة الشارقة» للضيافة
اليوم 16:05
الإمارات تشارك في «جيتكس للذكاء الاصطناعي - أوروبا 2026»
اقتصاد
الإمارات تشارك في «جيتكس للذكاء الاصطناعي - أوروبا 2026»
اليوم 16:02
«إيرييا» شريكاً ومورداً للكرة الرسمية الحصرية لمسابقات المحترفين
الرياضة
«إيرييا» شريكاً ومورداً للكرة الرسمية الحصرية لمسابقات المحترفين
اليوم 15:33
«الدولي للسيارات» يؤكد التزامه بعودة محركات «V8» في بريطانيا
الرياضة
«الدولي للسيارات» يؤكد التزامه بعودة محركات «V8» في بريطانيا
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©