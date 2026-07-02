تراجع مؤشر "نيكي" الياباني متأثراً بانخفاض أسهم التكنولوجيا

تراجع المؤشر "نيكي" الياباني اليوم، متأثراً بانخفاض أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وهبط المؤشر" نيكي" بنسبة 0.99 بالمئة إلى 69779.01 بعد أن هوى بأكثر من 2.5 بالمئة في ‌وقت ⁠سابق من الجلسة. في المقابل، ارتفع المؤشر "توبكس" ‌الأوسع نطاقا 0.91 بالمئة إلى 4048.17.

ونزل ⁠سهم شركة "أدفانتست" المتخصصة ​في تصنيع معدات ⁠اختبار الرقائق ستة في المئة في حين تراجع ⁠سهم "طوكيو إلكترون" المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق ⁠4.4 بالمئة ، وتراجع كذلك سهم "كيوكسيا" لتصنيع رقائق الذاكرة 9.7 بالمئة.