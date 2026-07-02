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اقتصاد

93 ألف مسافر و500 رحلة يومياً عبر مطار زايد الدولي

93 ألف مسافر و500 رحلة يومياً عبر مطار زايد الدولي
2 يوليو 2026 17:23

 

أبوظبي (الاتحاد)
سجلت مطارات أبوظبي نمواً ملحوظاً في حركة السفر عبر مطار زايد الدولي، حيث تجاوز متوسط أعداد المسافرين والرحلات اليومية المستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وخلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو، استقبل مطار زايد الدولي أكثر من 93 ألف مسافر يومياً، وسجل ما يقارب 500 رحلة يومياً، رابطاً المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم. وتبرز هذه المؤشرات دور المطار في تسهيل حركة السفر بين الأسواق الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الأداء مدعوماً بالتوسع المستمر في شبكة الناقلات الوطنية والدولية، وزيادة السعة التشغيلية، إلى جانب ما يوفره مطار زايد الدولي من بنية تحتية متطورة وتقنيات ذكية تسهم في رفع كفاءة العمليات وتقديم تجربة سفر سلسة للمسافرين.
ومع اتساع شبكة وجهاته لتشمل أكثر من 100 وجهة حول العالم، والاستعداد لإطلاق وجهات إضافية خلال الأشهر المقبلة، تواصل مطارات أبوظبي تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والسفر والتجارة والسياحة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، ودعم نمو شركات الطيران، والارتقاء بتجربة المسافرين، بما يواكب الطلب المتزايد ويدعم النمو المستقبلي.
ويعكس هذا الأداء المكانة الراسخة لإمارة أبوظبي كبوابة إقليمية وعالمية، مدعوماً بقوة الطلب على السفر، وزيادة السعة التشغيلية لشركات الطيران والتوسع المتواصل في شبكة الوجهات التي يخدمها مطار زايد الدولي.

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