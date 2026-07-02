«سياحة عجمان» تعيّن مكتباً تمثيلياً لها في الصين

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان تعيين شركة Hunan Overseas Travel Co., Ltd، لتكون مكتباً تمثيلياً رسمياً لها في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في خطوة نوعية ضمن جهود الدائرة لترسيخ حضورها في السوق الصينية، أحد أكبر الأسواق المصدرة للسياح عالمياً، عبر توسيع شبكة شراكاتها مع كبرى الجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة، واستقطاب المزيد من الزوار.

يأتي هذا التعيين تتويجاً للجولة الترويجية التي نظمتها الدائرة مؤخراً في جمهورية الصين الشعبية، وشهدت سلسلة من اللقاءات المكثفة مع كبار منظمي الرحلات وشركات السفر والجهات المعنية بقطاع السياحة، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بما يدعم جهود الدائرة الهادفة إلى تنويع الأسواق السياحية وتعزيز تنافسية عجمان على الساحة الدولية.

وتم توقيع اتفاقية تعيين المكتب التمثيلي بحضور محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، وتشونغ ليان، المدير العام لشركة Hunan Overseas Travel Co., Ltd.

وبموجب الاتفاقية، سيتولى المكتب تنفيذ منظومة متكاملة من أعمال الترويج والتسويق للإمارة في السوق الصينية، تشمل إدارة المنصات الرقمية، وإنتاج المحتوى السياحي باللغة الصينية، وتنفيذ الحملات التسويقية، والتنسيق مع وكالات السفر ومنظمي الرحلات، إلى جانب تطوير المبادرات المشتركة التي تسهم في تعزيز نفاذ الإمارة إلى الصين وترسيخ مكانتها وجهةً سياحيةً مفضلة لدى المسافر الصيني.

وأكد ة محمود خليل الهاشمي أن تعيين المكتب التمثيلي يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى توسيع انتشار الإمارة في الأسواق السياحية ذات الأولوية، وتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين.

من جانبها، أعربت تشونغ ليان عن اعتزازها بهذه الشراكة، مؤكدة أن إمارة عجمان تمتلك مقومات سياحية وثقافية متميزة تؤهلها لتعزيز بصمتها في السوق الصينية.

وقالت: نفخر باختيارنا مكتباً تمثيلياً لدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان في جمهورية الصين الشعبية، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا وشبكة علاقاتنا الواسعة للتعريف بالإمارة لدى المسافر الصيني، وبناء شراكات فاعلة مع شركات السفر ومنظمي الرحلات، وتنفيذ حملات تسويقية مبتكرة تسهم في تعزيز الوعي بالمقومات السياحية والثقافية التي تتميز بها عجمان، وترسيخ مكانتها وجهةً سياحيةً متميزة في المنطقة.

