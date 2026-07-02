«XRG» تستحوذ على حصة إضافية في مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي بالولايات المتحدة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «XRG»، ذراع الاستثمار الدولية في قطاع الطاقة المملوكة لـ «أدنوك»، عن استكمال الاستحواذ على حصة إضافية في وحدتَي التسييل الرابعة والخامسة ضمن مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال في ميناء براونزفيل في ولاية تكساس الأميركية.

ويسهم هذا الاستثمار في تعزيز مشاركة «XRG» في واحد من أكبر مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم من خلال امتلاكها حصصاً في جميع وحدات التسييل الخمس الجاري إنشاؤها حالياً.

ويساهم استكمال هذه الصفقة في تعزيز الحضور الاستراتيجي لـ «XRG» في قطاع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأميركية، بما يدعم استراتيجية الشركة لبناء محفظة أعمال عالمية المستوى في قطاع الغاز، حيث تُعدّ أميركا الشمالية من مناطق النمو الرئيسة التي تستهدفها.

كما تُعدّ الولايات المتحدة منطقة استراتيجية بالنسبة لـ «XRG»، حيث تمتلك مجموعة من المزايا، بما فيها وفرة الموارد، والطلب المرتفع على الكهرباء، والنمو في مشروعات البنية التحتية لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي، وزيادة التركيز على القطاع الصناعي والتوسع فيه، إضافة إلى بيئة جاذبة للاستثمار.

ويؤكد هذا الاستحواذ ثقة «XRG» بأهمية دور قطاع الغاز الطبيعي المسال الأميركي في ضمان أمن الطاقة العالمي على المدى البعيد، كما يسلّط الضوء على أهمية السوق الأميركية ضمن استراتيجية الشركة العالمية، ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG»: يُعد استكمال صفقة الاستحواذ على حصة إضافية في مشروع «ريو غراندي» خطوةً مهمة لتنفيذ استراتيجية «XRG» في مجال الغاز عالمياً، وتسريع التقدم في جهودها الهادفة لبناء منصة دولية تتميز بالمرونة وتكامل الأعمال عبر قطاعات الغاز والغاز الطبيعي المسال والكيماويات، وذلك في ضوء حاجة العالم إلى إمدادات موثوقة من موارد الطاقة، وإلى البنية التحتية وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين اللازمة للتصدير وإيصالها إلى الأسواق والوجهات التي تحتاج إليها، وفي هذا المجال، يُعدّ «ريو غراندي» مشروعاً متميزاً، حيث يمتلك بنية تحتية عالمية المستوى تتيح له المساهمة في تلبية الطلب الدولي على إمدادات الغاز الأميركية عالية التنافسية.

ومن خلال هذه الصفقة، رفعت «XRG» حصتها الإجمالية في مشروع «ريو غراندي»، الذي تطوره وتشغله شركة «نيكست ديكيد»، بنسبة إضافية تبلغ 7.6% في وحدات التسييل الرابعة والخامسة، حيث قامت بالاستحواذ على هذه الحصة عبر شركة «غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» (جي آي بي)، التابعة لـ «بلاك روك».

وتأتي هذه الصفقة بعد استحواذ «XRG» على حصة غير مباشرة نسبتها 11.7% في المرحلة الأولى من مشروع «ريو غراندي» (وحدات التسييل الأولى والثانية والثالثة) عبر نفس الشركة، حيث حصل هذا الاستحواذ على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك موافقة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال مات شاتزمان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «نيكست ديكيد»: يسرّنا انضمام «XRG» كمستثمر استراتيجي عبر جميع وحدات التسييل الخمس في مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المُسال»، حيث يجسد هذا الاستثمار الثقة الكبيرة في جودة وحجم مشروع «ريو غراندي»، ويساهم في تعزيز قدرتنا على تطوير منشأة عالمية المستوى للغاز الطبيعي المُسال.

جدير بالذكر، أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة لكلٍ من وحدتَي التسييل الرابعة والخامسة تصل إلى 12 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، وتم تأمين عقود توريد طويلة الأمد مع جهات ذات تصنيف ائتماني مرتفع، بما يضمن الاستقرار التجاري للمشروع على المدى البعيد.

ويساهم مشروع «ريو غراندي» لتصدير الغاز الطبيعي المسال في دعم الاقتصاد الأميركي، حيث يوفر أكثر من 7500 فرصة عمل في مجالات البناء والتجارة، ومن المتوقع أن يخلق نحو 700 وظيفة دائمة عند بدء تشغيله.

وتبلغ الطاقة الإجمالية لوحدات التسييل الخمس الجاري إنشاؤها ضمن مشروع «ريو غراندي» ما يصل إلى 30 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع بدء الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2027، على أن يتم إمداد المنشأة بأول كمية من الغاز بغرض معالجتها في النصف الثاني من عام 2026.

وضمن الاستثمار الأولي لـ «XRG» في المشروع، أبرمت شرك «أدنوك للتجارة» اتفاقية تمتد لـ 20 عاماً لتوريد كمية تصل إلى 1.9 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم إنتاجه من وحدة التسييل الرابعة ضمن المشروع، بما يدعم أعماله التجارية على المدى البعيد.

وتركّز استراتيجية «XRG» في مجال الغاز على تكامل مختلف مراحل سلسلة القيمة لربط الإمدادات ذات المميزات التنافسية بالطلب المتزايد، بدءاً من أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج والمعالجة، وصولًا إلى خطوط الأنابيب وإنتاج الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، وتوليد الكهرباء وإنتاج الكيماويات، والاستخدامات الصناعية.

ويتيح هذا النهج المتكامل لـ «XRG» خلق وتعزيز القيمة عبر كافة مراحل منظومة الطاقة، بما يشمل البنية التحتية، وبناء الشراكات، ومسارات الوصول إلى الأسواق، لضمان تلبية احتياجات العملاء بشكل موثوق وعلى نطاق واسع.