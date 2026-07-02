«الاتحاد للطيران» تحتفي بمرور 20 عاماً على انطلاق رحلاتها إلى فرنسا



أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت «الاتحاد للطيران»، بمرور 20 عاماً على إطلاق أولى رحلاتها إلى فرنسا وذلك في شهر يونيو من عام 2006.

وذكرت الناقلة أن ما بدأ بست رحلات أسبوعية، نما ليصبح أسطولاً يضم 124 طائرة، ويخدم 118 وجهة حول العالم.

وأشارت الناقلة إلى أنها عندما أطلقت رحلاتها إلى باريس كانت شركة ناشئة لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات وبشبكة تضم نحو 34 وجهة وأسطولاً من 17 طائرة موضحة أنه بعد مرور عشرين عاماً، باتت الاتحاد للطيران تربط أبوظبي وباريس بما يصل إلى ثلاث رحلات يومية، وتمتد شبكتها الفرنسية الآن لتشمل مدينتين، مع رحلات موسمية صيفية من وإلى نيس على الريفييرا الفرنسية، فيما توسّعت شبكتها العالمية لتشمل 118 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا والأميركيتين وأستراليا، ويخدمها أسطول من 124 طائرة مع طموحها بتوسيعه إلى نحو 250 طائرة ومضاعفة حجم أعمالها، لتوسيع الخيارات المتاحة للمسافرين في فرنسا وخارجها.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: إن مرور عشرين عاماً على تسيير رحلاتنا إلى فرنسا إنجازٌ نفخر به، ويكمن سر نجاحنا في المسافرين الذين اختاروا الاتحاد للطيران على مدار عقدين من الزمن، ويزداد عدد الضيوف الذين يرغبون باكتشاف أبوظبي بأنفسهم، إلى جانب العالم الأوسع الذي تفتحه لهم شبكتنا.